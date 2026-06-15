Collectif de citoyens traqueurs de pédocriminels sur internet : la présidente de la Team Moore à Lyon

Neila Moore, présidente de la Team Moore, un collectif de citoyens traqueurs de pédocriminels sur internet, a été vue à Lyon le 9 mars 2023. Elle a été interrogée par un individu qui venait d'ajouter une jeune fille de 12 ans comme amie sur Facebook. L'individu a rapidement demandé des photos à la jeune fille, qui a finalement envoyé un cliché de son visage. La Team Moore est connue pour avoir contribué à de nombreuses condamnations et arrestations de pédophiles sur internet.

Neila Moore, présidente de la Team Moore , un collectif de citoyens traqueurs de pédocriminels sur internet et à l'origine de dizaines de condamnations et arrestations, à Lyon, le 9 mars 2023.

S'abonner permet de commenter les articles. Et pas que : vous pouvez les consulter et les offrir à vos proches. S'enquiert d'emblée l'homme de 53 ans qui, ce jour-là, vient d'ajouter Léa Barbier, une jeune fille de 12 ans, comme amie sur Facebook. Quelques formules de politesse et les présentations vite expédiées, l'individu ne tarde pas à lui réclamer des photos : lui écrit-il.

Après quelques hésitations, Léa finit par lui envoyer un cliché de son visage. Raclemente aussitôt l'individu, lui demandant des clichés 'en minijupe, ou en short avec un top où on voit ton joli ventre, ou alors en maillot de bain ou même en sous-vêtement'





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