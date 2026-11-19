La collecte de jouets de Noël bat son plein dans l'Essonne jusqu'au 16 décembre 2026. Découvrez les horaires et les lieux précis pour vos dons.

Une mobilisation citoyenne majeure se déroule actuellement dans le département de l' Essonne pour garantir que tous les enfants vivent pleinement la magie des fêtes de fin d'année. Cette campagne humanitaire vise à recueillir des jouets neufs ou en bon état pour les redistribuer aux familles en situation de précarité. L'événement s'étend sur une période précise, allant du 14 novembre jusqu'au 16 décembre 2026, créant un mouvement solidaire à travers tout le territoire départemental.

Partenariat Transdev et Territoire Cœur d'Essonne

Le territoire Cœur d'Essonne, en collaboration étroite avec l'opérateur de transport Transdev, organise cette initiative pour la neuvième année consécutive. Cette pérennité démontre l'engagement durable des acteurs locaux envers la solidarité. Les bus spécialement dédiés à cette collecte sillonnent les rues de plusieurs communes du département pour sensibiliser les usagers et récolter les dons. Les participants sont explicitement invités à faire un don, participant ainsi à un effort collectif concret.

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Règles de don et bénéficiaires des dons

Pour assurer l'hygiène et la sécurité des recipients, les règles de collecte sont strictes et bien définies. Les peluches ne sont malheureusement pas acceptées pour des raisons sanitaires évidentes, ce qui nécessite une vigilance particulière de la part des donateurs. L'ensemble des jouets récoltés sera reversé à un réseau large et reconnu d'associations locales. Ces structures incluent la Croix-Rouge Française, le Secours Populaire, La Clairière, Espoir Aide et Action, Escale, Acafi, Les Mères Veilleuses, le Secours Catholique et Saint-Vincent-de-Paul.

Agenda précis des collectes à Sainte-Geneviève et Morsang

La planification des points de collecte a été minutieusement établie pour maximiser la participation citoyenne dans les zones urbaines denses. À Sainte-Geneviève-des-Bois, les donateurs peuvent déposer leurs cadeaux le samedi 21 novembre de 14 h à 18 h au parking du Carrefour. Une seconde opportunité est offerte le vendredi 4 décembre de 18 h à 22 h sur le marché de Noël local. À Morsang-sur-Orge, la collecte aura lieu le samedi 5 décembre de 9 h à 18 h au parking d'Intermarché. À Brétigny-sur-Orge, les dons sont acceptés le mercredi 9 décembre de 14 h à 18 h sur la place du marché, puis le samedi 16 décembre de 14 h à 18 h au parking d'Auchan.

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Action de la RATP Cap Massy-Juvisy

L'opérateur RATP Cap Massy-Juvisy renforce considérablement cette action solidaire en utilisant ses propres infrastructures. L'ensemble des jouets récoltés grâce à cette participation sera entièrement donné aux associations partenaires. La gare de Massy-Vilmorin accueille cette collecte le mercredi 25 novembre de 15 h à 19 h. La Porte de l'Essonne servira également de point de chute pour les dons à trois reprises : le mercredi 2 décembre, le mercredi 9 décembre et enfin le mardi 15 décembre, toujours aux mêmes heures de 15 h à 19 h.

Initiative spécifique RATP Cap Saclay

En complément, la RATP Cap Saclay sillonne activement plusieurs villes de l'Essonne depuis le 14 novembre pour poursuivre cette missionhumanitaire. Le rythme de ces collectes mobiles est soutenu pour toucher un public plus large. Le vendredi 20 novembre, une collecte est prévue à Orsay de 17 h à 19 h. Le samedi 21 novembre, les bus s'arrêteront à Palaiseau de 15 h 30 à 18 h. Cette mobilisation multiforme garantit une couverture optimale du département pour l'essor de cette belle initiative de solidarité.