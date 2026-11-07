Collecte de boîtes à chaussures à Perpignan pour lutter contre la précarité hivernale

L'Association Ape2a et le Carillon organisent une collecte de boîtes solidaires jusqu'au 11 décembre pour offrir réconfort aux personnes précaires dans les Pyrénées-Orientales.

L'Association pour la promotion de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte ( Ape2a) et les partenaires du Carillon lancent une initiative solidaire à Perpignan. Cette campagne vise à soutenir les personnes confrontées à la précarité durant la saison froide.

Principe de la collecte solidaire

Chaque habitant est invité à apporter une boîte à chaussures et à la remplir d'objets utiles ou réconfortants. L'objectif principal dépasse la simple accumulation de biens matériels. Il s'agit d'offrir une attention particulière et un moment de répit aux individus traversant des périodes difficiles.

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Pour optimiser la distribution, les donateurs doivent préciser si le paquet est destiné à un homme, à une femme ou s'il est mixte. Cette précision facilite le tri et assure que chaque don réponde aux besoins spécifiques des bénéficiaires. Chaque boîte représente un geste concret de solidarité et un message d'espoir.

Points de collecte et dates limites

Les habitants peuvent déposer leurs boîtes emballées jusqu'au 11 décembre. Les points de collecte sont situés à deux endroits stratégiques de la ville. Le premier point est à Familles Actives au Centre social, situé boulevard de Groslay. Ce point de dépôt est fermé le mercredi matin uniquement.

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Le second point de dépôt est le Pôle ESS au FIL, situé 1, rue de la Moussais. Ce lieu est ouvert le lundi, le mardi et le jeudi. Ces horaires permettent aux citoyens de contribuer à l'effort collectif selon leur disponibilité. La logistique est conçue pour maximiser la participation locale.

Dynamique du Carillon et soutien social

Cette opération s'inscrit dans la dynamique générale du Carillon. Cette structure favorise les initiatives solidaires de proximité dans la région. Elle vise également à apporter un soutien direct aux personnes les plus fragilisées économiquement et socialement.

L'Association Ape2a joue un rôle central dans ce dispositif. Elle accompagne les personnes vers l'insertion et l'autonomie. Les boîtes collectées seront intégrées dans les actions de terrain menées par l'association et ses partenaires. La coordination assure une aide ciblée et efficace pour les usagers.

Distribution et impact sur le terrain

Les boîtes recueillies ne resteront pas entreposées indéfiniment. Elles seront distribuées lors des maraudes organisées par les acteurs sociaux. Ces maraudes permettent de toucher les populations les plus invisibles ou isolées. La distribution vise à apaiser la détresse immédiate des bénéficiaires.

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Une partie des dons sera également acheminée vers l'accueil de jour de l'Ape2a. Ce centre offre un espace de respiration et de socialisation. Les bénéficiaires y reçoivent également un accompagnement personnalisé. Cette double voie de distribution maximise l'impact de chaque don. La solidarité de quartier se traduit ainsi par des actes concrets et récurrents pour l'inclusion sociale dans les Pyrénées-Orientales.