Explosion in a coal mine in China kills at least 90 workers

Au moins 90 mineurs ont été tués dans un accident minier survenu vendredi 22 mai à la mine de charbon de Liushenyu, dans le nord-est de la Chine.

L'accident est le plus meurtrier depuis au moins 20 ans dans le pays. Plus de 247 mineurs se trouvaient sous terre au moment de l'explosion, dont près de la moitié ont été transportés à l'hôpital. Les opérations de secours se poursuivent ce samedi, avec des centaines de secouristes mobilisés sur place. Le président chinois, Xi Jinping, promet de tirer des leçons de ce drame et appelle à des investigations approfondies pour déterminer les circonstances de l'accident.

Dans les mines, les coups de grisou sont relativement fréquents et se produisent lorsque le méthane qui se dégage du charbon s'accumule faute de ventilation, et entre en contact avec une flamme ou une étincelle. Dans la mine de Liushenyu en particulier, une personne blessée a raconté avoir vu un nuage de fumée et senti une odeur de soufre avant de perdre connaissance.

Cet accident est considéré comme le plus meurtrier depuis 2009, lorsque 108 sous-remboursés sont morts dans une autre mine de la même province, et plus récemment, en Mongolie inférieure, 53 personnes et des véhicules ont été ensevelis lors d'un effondrement de mine de charbon. La sécurité dans les mines s'est améliorée en Chine, mais les accidents restent fréquents, en raison de protocoles parfois laxistes





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