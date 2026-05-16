Collaboration Swatch-Audemars Piguet: Des débordements et fermetures de magasins en France

La sortie de la montre 'Royal Pop', une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet, a entraîné des scènes de forte affluence et de tensions dans plusieurs villes en France. Des magasins ont dû fermer pour des raisons de sécurité, et des centaines de personnes ont dormi en pleine rue devant les boutiques Swatch pour acheter la montre à 385 euros.

La sortie de la montre ' Royal Pop ', une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet , a provoqué des débordements ce samedi 16 mai dans plusieurs villes en France.

Face à des files d'attente dès la veille et des tensions en boutique, plusieurs magasins ont dû fermer pour des raisons de sécurité. La sortie de la très attendue montre 'Royal Pop', issue de la collaboration entre Swatch et Audemars Piguet, a tourné au chaos ce samedi 16 mai en France. Face à des scènes de forte affluence et de tensions dans plusieurs villes, de nombreuses boutiques ont dû fermer leurs portes pour des raisons de sécurité.





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