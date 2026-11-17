Le proviseur du lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis, se tient à l'écart de son établissement, qu'il juge en danger, au milieu de la colère lycéenne.

Le proviseur du lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis en Seine- Saint-Denis, s'est exprimé mardi 17 novembre sur le plateau de BFMTV pour expliquer pourquoi il ne se rend plus dans son établissement. Titulaire d'une autorisation spéciale d'absence, il se tient désormais à l'écart du lycée, alors que la colère lycéenne se poursuit dans le pays depuis plusieurs semaines.

Lundi 16 novembre, l'académie de Créteil avait annoncé le placement du chef d'établissement en autorisation spéciale d'absence afin d'assurer sa protection. Le proviseur affirme que ce n'est pas uniquement sa personne qui est menacée, mais l'ensemble de l'établissement.

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Le proviseur du lycée Paul-Éluard se met en retrait

Le proviseur du lycée Paul-Éluard a été placé en autorisation spéciale d'absence par l'académie de Créteil, une mesure qu'il dit avoir acceptée pour ne plus être exposé en première ligne. Il déclare ne pas être malade, mais se sentir en danger.

Selon ses propos rapportés par BFMTV, le danger ne concerne pas seulement sa personne. Il affirme que l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'établissement sont concernées par cette situation.

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Le proviseur dresse le constat qu'il ne peut plus être en première ligne. Il estime que sa présence exacerbe la tension autour du lycée, et il dit le savoir.

Les incidents qui ont pesé sur la décision

Le proviseur du lycée Paul-Éluard cite des poubelles incendiées, des barrières utilisées pour forcer des portails et des membres du personnel blessés. Ces faits constituent, selon lui, les éléments qui rendent la situation dangereuse au sein de l'établissement.

Il explique avoir été motivé par l'éclairage de ses proches et du personnel, qui lui ont permis de prendre conscience de la situation. C'est à la suite de ces échanges qu'il a décidé d'obtenir une autorisation spéciale d'absence.

Le mouvement lycéen qui touche le lycée s'inscrit dans une mobilisation plus large, qui se poursuit dans le pays après plusieurs semaines de colère. Le proviseur de Saint-Denis est donc placé au centre d'une tension nationale, mais locale dans ses conséquences.

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Académie de Créteil et proviseur : deux lectures de la situation

L'académie de Créteil justifie le placement du proviseur par la nécessité d'assurer sa protection. Le proviseur, de son côté, présente son retrait comme une manière de protéger l'ensemble de l'établissement et les personnes qui y travaillent.

Les deux positions se rejoignent sur un point : la présence du proviseur sur le site est jugée problématique dans le contexte actuel. Elles divergent toutefois sur l'objet de la protection, la personne du chef d'établissement pour l'académie, l'établissement entier pour le proviseur.

Le témoignage recueilli par BFMTV ne précise pas la durée de l'autorisation spéciale d'absence, ni les modalités de la reprise éventuelle des fonctions. Ces éléments restent à confirmer par l'académie de Créteil.