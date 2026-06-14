Colère des fans des 24 Heures du Mans contre les publicités sur la chaîne L'Équipe

Les téléspectateurs de la chaîne L'Équipe expriment leur frustration face aux nombreuses coupures publicitaires lors de la diffusion des 24 Heures du Mans. Certains estiment que ces interruptions gâchent le spectacle, tandis que d'autres rappellent qu'une chaîne gratuite nécessite ce financement.

Les 24 Heures du Mans, course mythique d' endurance automobile , se sont achevées ce dimanche 14 juin par la victoire de la Toyota n°7, pilotée par Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries.

Si l'épreuve sportive a ravi les passionnés, la diffusion télévisée sur la chaîne L'Équipe a suscité une vague de mécontentement parmi les téléspectateurs. En cause : les coupures publicitaires jugées trop fréquentes et trop longues, qui ont rompu le suspense et l'immersion dans la course. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont fait part de leur exaspération, utilisant des termes comme "infect", "quel enfer" ou "c'est honteux".

L'un d'eux a même chronométré la durée des pages de publicité : environ 7 minutes et 30 secondes toutes les 15 minutes, avec à chaque fois le présentateur qui annonce un "très court instant" de pause. Cette situation a relancé le débat sur la qualité des diffusions sur chaîne gratuite, certains rappelant que la publicité est la contrepartie indispensable d'un accès sans abonnement.

Pourtant, d'autres observateurs font remarquer qu'Eurosport, chaîne payante, propose également des coupures, et que L'Équipe ajoute à cela des commentaires jugés trop longs et peu pertinents de la part de certains journalistes et consultants. Sur le plan sportif, Toyota a renoué avec le succès après trois années de domination Ferrari, s'imposant devant BMW et Cadillac à l'issue d'une course palpitante. La victoire, cinq ans après la dernière, confirme le retour des Japonais au sommet de l'endurance.

Parallèlement, une autre actualité a retenu l'attention : l'interception d'un motard roulant à 274 km/h sur l'autoroute alors qu'il se rendait aux 24 Heures Motos du Mans. Enfin, l'histoire touchante de l'un des vainqueurs, handicapé à la main suite à un accident, a également été soulignée, rappelant que la compétition dépasse souvent le simple cadre sportif





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