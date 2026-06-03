Cold case du disparu de La Douze en Dordogne : trois personnes en garde à vue, trente-deux ans après

La garde à vue d'au moins un des trois individus a été prolongée. Les habitants de La Douze veulent maintenant en savoir plus. Les trois hommes placés en garde à vue mardi dans l'enquête sur la disparition d'un biologiste en 1994 dans le Périgord sont suspectés d'avoir élaboré un scénario criminel.

Mercredi 3 juin, la garde à vue d'au moins un des trois individus a été prolongée. Les habitants de La Douze veulent maintenant en savoir plus.

C'est tout ce village de Dordogne qui attend le dénouement d'une histoire vieille de 32 ans. De nombreux habitants de La Douze espèrent connaître le fin mot d'une histoire qui revient inlassablement dans les conversations depuis trente-deux ans.

Les trois hommes placés en garde à vue mardi dans l'enquête sur la disparition d'un biologiste en 1994 dans le Périgord sont suspectés d'avoir élaboré un scénario criminel. Trente-deux ans après, c'est fort. Les enquêteurs ont des outils dont ils ne disposaient pas à l'époque. Les administrés s'interrogent depuis le début, c'est douloureux.

Les Seignole, c'est une vieille famille de la commune. Tout le monde a de l'empathie pour eux. Je voudrais qu'on retrouve enfin son corps pour que la grande famille du football puisse faire son deuil. Cette histoire nous hante.

Il faut en finir avec ce mystère. La famille et les enquêteurs ne lâchent pas l'affaire, c'est beau. Des gens savent des choses depuis plus de trente ans et ne disent rien. Je pense qu'au fond d'eux, ça doit les ronger.

C'est le moment, il faut qu'ils se libèrent. J'espère qu'on saura la vérité avant que les travaux ne soient terminés. Nous ne sommes pas là pour interpréter les choses, je ne veux pas rentrer là-dedans. Les familles des personnes incriminées n'y sont pour rien.

Je veux maintenant que la vérité soit faite pour la famille de Didier Seignole





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