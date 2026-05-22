Coiffe des rotateurs : ses muscles et bonnes douleurs articulaires

Le moindre geste du quotidien, d'un sac porté à bout de bras à une veste enfilée rapidement, sollicite l'épaule. Derrière cette mobilité se cache pourtant un mécanisme précis : la coiffe des rotateurs, un ensemble musculaire chargé de stabiliser l'articulation entre l'humérus et l'omoplate. Son bon fonctionnement participe directement à la biomécanique de l'épaule et à la prévention des douleurs. Le renforcement doit rester progressif et maîtrisé. Les exercices les plus fréquemment proposés reposent sur des mouvements simples réalisés avec élastiques ou charges légères.

Le moindre geste du quotidien sollicite l'épaule, de porter un sac à bout de bras à mettre rapidement une veste enfilée. Derrière cette mobilité, se cache pourtant un mécanisme précis : la coiffe des rotateurs .

Cet ensemble musculaire chargée de stabiliser l'articulation entre l'humérus et l'omoplate. Son bonne fonction est essentielle pour l'épaule. La coiffe des rotateurs concerne pas uniquement les sportifs ou les personnes pratiquant la musculation, mais participe directement à la biomécanique de l'épaule et à la prévention des douleurs. Pour renforcer la coiffe des rotateurs, des exercices simples avec des élastiques ou charges légères sont offerts.

Les rotations externes ciblent notamment l'infraépineux tandis que les rotations internes sollicitent davantage le subscapulaire. Il est important de progresser progressivement et maitrisé. Le renforcement demande encore plus de précision lorsque la douleur est déjà présente. Un accompagnement par un kinésithérapeute permet d'adapter les mouvements et éviter une aggravation





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