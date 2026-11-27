Découvrez le coffret Laneige Tint & Glow Trio noté 4,9 sur 5. Crème, brume et rouge à lèvres pour des soins complets et une hydratation intense à petit prix fin 2026.

Lorsque l'année 2026 touche à sa fin, la période idéale pour sélectionner les cadeaux de Noël à glisser sous le sapin s'offre à vous. Pour répondre à la demande croissante d'articles de beauté de qualité, l'enseigne spécialisée Sephora a conçu une série de coffrets cadeaux exclusifs, directement disponibles sur sa plateforme de vente en ligne. Parmi les nombreuses options proposées, le nouveau coffret soin visage de la marque coréenne Laneige se distingue par son rapport qualité-prix et sa réputation solide. Fondée en 1994, Laneige a établi une domination incontestable dans le secteur de la K-Beauty, réunissant une communauté fidèle d'utilisatrices passionnées par les rituels de soin avancés.

Composition du Coffret Tint & Glow Trio

Le coffret Tint & Glow Trio de Laneige est une sélection précise de trois soins essentiels logés dans une trousse transparente, offrant une présentation élégante et pratique. Ce kit est particulièrement apprécié car il s'adapte à tous les types de peau tout en restant abordable. Sur la plateforme Sephora, cet ensemble est évalué à une note remarquable de 4,9 sur 5, témoignage de la satisfaction élevée des clientes ayant testé les produits. La marque coréenne a conçu ce cadeau idéal pour offrir une expérience de luxe accessible, combinant efficacité dermatologique et plaisir sensoriel.

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Hydratation Profonde et Fermeté Cutanée

La première pièce maîtresse de ce coffret est la brume Cream Skin Cerapeptide Mist d'un volume de 30 ml. Ce produit est spécifiquement formulé pour redonner de la fermeté à l'épiderme tout en assurant une hydratation durable. Il fusionne les propriétés riches d'une crème hydratante avec la légèreté et la facilité d'application d'une brume, permettant une absorption rapide sans résidu gras. Ce format pratique est conçu pour être intégré facilement dans n'importe quelle routine quotidienne, offrant une fraîcheur immédiate et une protection continue contre les agressions extérieures.

Un deuxième pilier de l'hydratation est assuré par la crème Water Bank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer. Enrichie en acide hyaluronique, cette crème promet une hydratation à longue durée et une densité retrouvée pour la peau. Selon les données fournies par le fabricant, cette formule spécifique génère une augmentation instantanée de l'hydratation cutanée de 123 pour cent. Cette performance haute est le résultat d'une technologie ciblée qui retient l'eau au sein des couches supérieures de l'épiderme, lissant les ridules et redonnant de l'éclat au teint.

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Soin des Lèvres aux Actifs Antioxydants

Le troisième élément du trio est le rouge à lèvres Juicepop Box Lip Tint dans la teinte Lofi-Mauve. Contrairement aux colorants classiques, cette encre à lèvres est enrichie en antioxygènes, peptides et céramides. Ces actifs sont inclus spécifiquement pour prendre soin des lèvres tout en leur apportant une couleur vibrante. La marque Laneige insiste sur cette dimension 'soin' qui distingue ses produits de simple maquillage, garantissant que les lèvres restent douces et protégées malgré l'application de pigment.

Prix et Disponibilité chez Sephora

Pour acquérir ce coffret complet et bénéficier des soins hydratants visage et lèvre Tint & Glow Trio, il est nécessaire de se rendre sur le site internet de Sephora. Le prix final de ce bundle est mentionné comme étant accessible, bien que les montants exacts puissent varier selon les promotions en cours. Il convient de noter que ce contenu publicitaire a été produit par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, une entité indépendante de la rédaction principale du site BFMTV.com. Les lecteurs doivent être conscients que les prix affichés sont indicatifs et susceptibles d'évoluer, et que BFMTV peut percevoir une rémunération en cas d'achat via les liens fournis.