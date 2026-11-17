Profitez d'une remise de 25% sur le coffret La Vie Est Belle de Lancome chez Sephora ce Black Friday 2026. Eau de parfum 50ml, spray 10ml et mascara minis pour 86,25 euros.

Le célèbre parfum La Vie Est Belle de Lancome fait l'objet d'une offre promotionnelle majeure lors du Black Friday 2026 chez Sephora. Ce coffret édition limitée, conçu par l'artiste français Octave Marsal, séduit par son packaging aux couleurs roses et dorées typiques des fêtes de fin d'année. L'ensemble est actuellement disponible avec une réduction immédiate de vingt-cinq pour cent sur la boutique en ligne du distributeur.

Contenu du coffret Lancome et composition

Les détaillants de chez Sephora ont sélectionné trois articles particulièrement appréciés pour enrichir cette édition spéciale. La pièce maîtresse est une Eau de Parfum florale à l'Iris Gourmand rechargeable, contenue dans un élégant flacon en verre de cinquante millilitres. Cette version rechargeable permet aux acheteurs de prolonger l'usage de la fragrance sans remplacer le contenant principal.

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L'ensemble comprend également un flacon vaporisateur de voyage de dix millilitres du même parfum, idéal pour glisser dans un sac à main. Pour compléter la routine beauté, un mascara Hypnôse Mascara Mini est inclus. Ce produit iconique de chez Lancome est conçu pour intensifier le regard et allonger les cils de manière spectaculaire.

Stratégie de prix Black Friday 2026

La réduction s'applique directement au prix total de la collection dédiée aux fêtes. Le prix initial du coffret cadeau femme Lancome est de cent quinze euros. Grâce à la promotion active du Black Friday, Sephora propose ce package complet à un prix nettement plus accessible.

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Le montant final à payer pour les consommateurs s'élève à quatre-vingt-six euros et vingt-cinq cents. Cette stratégie tarifaire vise à attirer les acheteurs à la recherche de cadeaux de Noël chic et élégants tout en respectant un budget défini. La disponibilité est confirmée sur le site officiel du distributeur.

Impact sur le marché du luxe et des cosmétiques

Cette initiative de Sephora s'inscrit dans une concurrence accrue avec d'autres acteurs du secteur, comme le montre l'approche aggressive d'E.Leclerc avec ses offres sur les appareils électriques. La promotion sur un produit aussi emblématique que La Vie Est Belle renforce la position de Sephora sur le marché des cadeaux de luxe. Les douanes italiennes ont récemment rappelé l'importance des flux touristiques, tandis que le contexte géopolitique reste tendu en Europe de l'Est.

Les prix indiqués sont fournis à titre indicatif par l'expert de l'équipe shopping de BFMTV. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un lecteur procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. Les prix sont susceptibles d'évoluer rapidement lors de cette période de forte demande.