Découvrez le coffret Duo Regard Illuminé d'Aroma-Zone. Sérum caféine et gouttes vitamine C pour éclairer le regard. Livraison offerte avec le code LIVNOV.

La marque française spécialisée dans les cosmétiques naturels Aroma-Zone lance son coffret Duo Regard illuminé pour la fin d'année 2026. Ce produit vise spécifiquement les besoins en beauté oculaire avec des ingrédients d'origine naturelle.

Stratégie Produit et Origine Française

Aroma-Zone fabrique l'intégralité de ses cosmétiques en France près de Clermont-Ferrand. Les laboratoires de la marque développent des soins 100 % naturels pour le visage, le corps ou les cheveux. Le nouveau coffret Duo Regard illuminé s'inscrit dans cette logique d'excellence locale. Il combine deux essentiels pour redonner de l'éclat au regard. Ce duo vise à défatiguer le contour des yeux avant les fêtes.

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Composition et Efficacité des Soins

Le premier soin est un sérum contour des yeux 5 % caféine et hélichryse biologique. Il prend la forme d'un stick pour un effet tenseur rapide sous les yeux. Ce produit vise à diminuer les poches et les cernes. Le second soin est composé de gouttes illuminatrices à base d'acide hyaluronique et de vitamine C. Ces actifs proviennent de l'agriculture biologique. Il suffit de les déposer sous l'arcade sourcilière pour donner un véritable éclat au regard.

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Disponibilité et Offre Spéciale

Le coffret Duo Regard illuminé est disponible au prix de 11 euros sur le site officiel d'Aroma-Zone. Cette offre inclut la livraison offerte pour tous les clients. L'offre est active avec le code promotionnel LIVNOV. Le produit convient à tous les types de peaux, y compris les plus sensibles. Il s'agit d'une idée cadeau parfaite pour l'année 2026. Le soin promet de réduire les poches et cernes en 15 minutes.