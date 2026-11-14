Coeur de ville en lumieres Montpellier: fin prematuree place de la Comedie

L'evenement Coeur de ville en lumieres se poursuit a Montpellier malgre des troubles violents sur la place de la Comedie. Retards et tirs de mortiers ont stoppe les projections a 20 heures.

La Ville de Montpellier a pris la decision ferme de maintenir la 7e edition de sa grande manifestation culturelle Cœur de ville en lumières. Cette fête populaire, initialement prévue pour célébrer la culture dans les rues, fait face à une situation complexe et tendue. L'événement se déroule malgré la présence de manifestants opposés à la police et des conditions météorologiques défavorables.

Retards et infiltration sur la place de la Comedie

La dernière soirée de cet événement est traditionnellement la plus fréquentée de l'année. Cette année, l'affluence est incertaine en raison des tensions visibles. Les projections artistiques ont débuté à l'heure prévue sur la plupart des sites identifiés. Cependant, la place de la Comédie a accusé 40 minutes de retard sur le programme initial.

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Le coup d'envoi officiel a pu être donné uniquement lorsque la place est devenue libre. Immédiatement après, des manifestants ont infiltré l'assemblée. Ils scandent des slogans anti-policier, créant une atmosphère conflictuelle dans le quartier. La présence d'un dispositif policier massif n'a pas empêché cette infiltration.

Arret des projections a 20 heures

Les projections ont cessé vers 20 heures sur la place de la Comédie. Des manifestants ont retiré les barrières situées autour de la tour de diffusion. Ce sabotage technique a provoqué l'interruption immédiate du spectacle visuel. La sécurité des spectateurs et des équipements était compromise.

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Des tirs de mortiers ont ensuite été lancés par le groupe de manifestants. Cette violence physique a clairement signalé la fin de l'événement à cet emplacement spécifique. La pluie glaciale persistante a également joué un rôle dissuasif majeur. Les spectateurs présents ont choisi de ne pas revenir sur les lieux.

Impact sur le reseau de tramway

Les infrastructures urbaines ont également subi les conséquences de ces troubles. Des barrières ont été placées sur les rails du tramway par les manifestants. Cette action a paralysé les déplacements locaux de manière significative.

La ligne 1 du réseau de tramway ne circule plus suite à cet incident. Cette interruption affecte la mobilité des citoyens et des touristes dans la zone. La continuité du service public est directement impactée par les actes de vandalisme.

Poursuite des projections dans la ville

Malgré ces perturbations locales, les projections de Cœur de ville en lumières continuent dans d'autres secteurs de la ville. L'événement global n'est pas annulé, mais restreint géographiquement. La Ville maintient sa programmation sur les sites sécurisés et calmes.

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Cette situation illustre les défis de l'organisation d'événements de masse. La tension entre la vie culturelle et les mouvements sociaux reste palpable. Les autorités municipales surveillent attentivement l'évolution de la situation. La sécurité des participants demeure la priorité absolue pour la suite de l'événement.