Cocktail Molotov à Paris : un gendarme blessé, enquête pour tentative d'homicide

Un gendarme blessé par un cocktail Molotov lors de la manifestation contre la vie chère à Paris. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'homicide.

Un gendarme a été blessé samedi 31 octobre par un cocktail Molotov, en marge de la manifestation contre la vie chère organisée à Paris, porte de Charenton. Ses protections ont pris feu, et le parquet de Paris a ouvert le dimanche 1er novembre une enquête pour tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

Selon le parquet, cette enquête fait suite au jet d'un engin incendiaire contre des gendarmes, la veille, porte de Charenton, dans le XIIe arrondissement. Les informations ont été rapportées par l'Agence France-Presse, qui précise que les faits se sont produits au moment où la manifestation touchait à sa fin.

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Des affrontements opposaient alors les forces de l'ordre à des individus que la préfecture de police a qualifiés d'émeutiers. Le parquet indique que les jets d'objets explosifs ont visé une quinzaine de gendarmes ainsi que des policiers.

Un gendarme dont l'équipement a pris feu

Les images de la scène, largement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent un engin explosant aux pieds d'un gendarme. Ses protections s'enflamment alors au niveau des jambes, ce qui montre la violence du choc subi par les forces de l'ordre.

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Le militaire a détaillé les dégâts sur son équipement. Son pantalon de première couche a été nettement endommagé, et la partie plastique de ses protections aux jambes et aux tibias a fondu sous l'effet de la chaleur.

Sur le moment, l'adrénaline l'a empêché de mesurer pleinement la gravité de ce qui venait de se produire. C'est en revoyant les images qu'il a pris conscience du danger, estimant à la radio RTL qu'il avait peut-être aussi frôlé la catastrophe.

Il décrit une situation confuse et particulièrement tendue, dans laquelle il est impossible d'identifier avec précision d'où vient chaque projectile. Selon lui, la hostilité était très forte, et des individus qui ne ressemblaient pas à des manifestants pacifiques les prenaient à partie de part et d'autre du boulevard.

Réactions du ministère et bilan de la soirée

Le ministre de l'Intérieur a qualifié les faits de tentative de meurtre. Il a précisé que le gendarme avait été légèrement blessé et avait pu poursuivre son service après avoir été pris en charge par ses camarades.

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Pour l'heure, l'auteur de l'attaque n'a pas été interpellé. L'enquête ouverte par le parquet de Paris doit permettre de identifier les responsables du jet de l'engin incendiaire contre les gendarmes.

À l'échelle nationale, ce troisième acte de la mobilisation sociale a donné lieu à 779 interpellations, selon le ministère de l'Intérieur. Ce dernier a également indiqué que la seconde partie de la soirée s'était déroulée sans incident majeur.