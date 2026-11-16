Cocaïne France 2025 : OFDT signale hausse disponibilité et livraison à domicile

L'OFDT révèle que la cocaïne domine le marché français en 2025 avec une pureté de 89,2%. La livraison à domicile cible désormais les populations précaires, bouleversant la géographie du trafic.

Le marché des stupéfiants en France a connu une transformation majeure en 2025, marquée par une augmentation significative de la disponibilité de la cocaïne sous forme de poudre. Selon l'étude annuelle publiée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives ( OFDT), ce produit constitue désormais la substance dont l'accès s'est le plus amplifié durant cette année. Cette dynamique s'inscrit dans une tendance mondiale observée par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), qui note une hausse conjointe de la production, des saisies et de la consommation à l'échelle internationale.

Qualité et pureté de la cocaïne en hausse

L'OFDT met en lumière une amélioration drastique de la qualité des produits saisis ou testés. Les teneurs en principe actif ont considérablement augmenté, faisant passer la valeur médiane de pureté de 77,3 % en 2024 à 89,2 % en 2025. Cette progression indique une standardisation et une purification accrues de la substance sur le marché français, rendant le produit plus puissant et potentiellement plus dangereux pour les usagers. Cette données corrobore les observations internationales selon lesquelles les trafiquants ont réussi à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement pour offrir des produits de plus en plus concentrés.

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Engagements fiscaux et statistiques douanières

L'ampleur de ce trafic se reflète également dans les chiffres officiels de la Douane française. Au cours de l'année 2025, les douaniers ont saisi 108,81 tonnes de stupéfiants sur l'ensemble du territoire national, tous produits confondus. La valeur estimée de ces saisies s'élève à près de 2,2 milliards d'euros. Ces volumes massifs témoignent de l'intensité des flux illicites traversant les frontières françaises et de l'effort continuel déployé par les forces de l'ordre pour intercepter ces marchandises, bien que la disponibilité pour les consommateurs demeure élevée.

Nouveaux modèles de distribution numérique

Le mode de distribution a subi une évolution structurelle avec la généralisation de la livraison à domicile. Ce service, prisé par les clients pour le gain de temps qu'il offre et le sentiment de sécurité qu'il procure, est devenu un mode exclusif d'approvisionnement pour une partie significative des usagers. Les trafiquants ont démontré une adaptabilité croissante en diversifiant les horaires, les lieux de remise des colis et les zones géographiques couvertes. Cette professionnalisation du trafic s'appuie fortement sur un marketing agressif mené via les réseaux sociaux et des applications dédiées, permettant aux vendeurs de toucher une clientèle dispersée sans contact physique direct.

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Élargissement du profil sociologique des acheteurs

Jusqu'alors ciblé principalement par des membres des classes moyennes et supérieures, notamment en raison d'un montant minimum d'achat généralement situé entre 50 et 100 euros, le marché a connu une démocratisation sociale. En 2025, cette modalité de livraison concerne désormais des profils plus précaires, parfois même sans domicile stable. Cette mutation a des conséquences spatiales notables : la fréquentation des points de vente physiques implantés dans les quartiers populaires périphériques s'est tari au profit de l'approvisionnement en ligne. La cocaïne s'écoulait entre 40 et 50 euros le gramme, avec une importante dégressivité lors de l'achat de plusieurs grammes ou la possibilité d'acheter des demi-grammes, facilitant ainsi l'accès à de petits usagers.

Prix concurrentiels et autres substances contrôlées

La concurrence sur le marché des drogues a également poussé les prix à la baisse ou stabilisé certains segments. Des ventes de pochons à cinq euros ont même été rapportées dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France, illustrant la vulnérabilité des populations les plus exposées financièrement. À titre de comparaison, le prix courant du cannabis se situait entre huit et 10 euros, tandis que l'héroïne oscille entre 20 et 30 euros. Parallèlement, l'usage détourné du protoxyde d'azote continue de mobiliser les maires et les professionnels de santé face aux complications sanitaires touchant particulièrement les jeunes et les mineurs, créant une tension politique croissante autour des arrêtés municipaux et des nouvelles lois à venir.