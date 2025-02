Coca-Cola et la rumeur des licenciements de travailleurs sans papiers : Fake Off !

Une rumeur accuse Coca-Cola de licencier des travailleurs sans papiers et de les dénoncer à l'ICE après la réélection de Donald Trump. Snopes a enquêté et a conclu que cette accusation est fausse.

Depuis quelques semaines, une vague de critiques s'est intensifiée en ligne contre l'entreprise Coca-Cola . Des accusations circulent selon lesquelles, suite à la réélection de Donald Trump, l'entreprise aurait licencié des milliers de salariés sans papiers avant de les dénoncer à l'ICE, les services d'immigration américains. Cette rumeur a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux comme TikTok, X, Facebook, Instagram, Reddit et Threads.

Des centaines d'utilisateurs appellent au boycott de la marque, affirmant que l'usine Cerberus, située au Texas, aurait été particulièrement touchée et que Coca-Cola aurait même présenté des excuses à la communauté latino afin de se repentir. Bien que cette nouvelle ait connu une faible visibilité en France, elle a fait le tour du monde, atteignant même l'Inde. Il est vrai que Coca-Cola n'est pas étrangère aux controverses et que même les dirigeants de la Silicon Valley, autrefois opposés à Donald Trump, ont cédé à la pression depuis sa réélection. On peut donc légitimement imaginer un grand « ménage » au sein du géant américain pour satisfaire la nouvelle administration. Cependant, avant de s'emporter et de crier scandale, il est toujours prudent de vérifier l'exactitude des informations.Le site américain Snopes s'est penché sur cette affaire et a contacté Coca-Cola pour obtenir sa réaction. La réponse de l'entreprise est claire et concise : « L'accusation selon laquelle la société Coca-Cola aurait utilisé les services de l'immigration pour se séparer de ses travailleurs sans papiers est totalement fausse. » Il est peu probable que Coca-Cola mente, étant donné que les licenciements de masse et les expulsions d'immigrés sont des informations publiques aux États-Unis, et qu'aucun chiffre ne vient étayer les accusations de dénonciation massive. En outre, cette déclaration vient s'opposer à la rumeur selon laquelle la marque aurait présenté des excuses pour ses pratiques. Une simple recherche Google révèle qu'il n'existe aucune trace d'un communiqué de presse de Coca-Cola dans ce sens. De même, il n'existe aucune trace d'une usine nommée Cerberus au Texas (son nom même était un indice : il aurait été curieux qu'une usine de boissons porte le nom d'un monstre mythologique). D'où vient cette rumeur alors ? Peut-être provient-elle de la controverse actuelle qui voit Coca-Cola attaquée par la communauté latino-américaine pour son manque d'engagement en faveur de la diversité. Entre ces critiques et une dénonciation des travailleurs sans papiers, il n'y a qu'un pas que certains influenceurs ont franchi sans hésitation. En somme, libre à vous de boycotter Coca-Cola pour réduire votre consommation de sucre, mais ne vous laissez pas entraîner dans un mouvement d'indignation fondé sur un fake news.





20Minutes

