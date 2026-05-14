Cobra venimeux aperçu dans une commune près de Toulouse : recherches en cours, mesures de précaution prises

Le sous-préfet de Haute-Garonne a averti que le risque que le serpent venimeux aperçu dans une commune près de Toulouse se dirige vers la population est nul ou quasi nul. Le risque est plutôt que des populations se déplacent dans l'environnement proche de cet animal. Les recherches sont en cours pour retrouver le serpent, et les autorités appellent la population à la prudence. Le reptile, un cobra à lunettes selon les spécialistes, peut représenter une dangerosité en cas de morsure ou de jet de venin, mais ne va pas aller vers l'humain et va chercher à se cacher. La commune de Castelginest a pris des mesures de précaution après le signalement d'un cobra venimeux sur son territoire. Les recherches sont menées par une quinzaine de sapeurs-pompiers, accompagnés de gendarmes et policiers municipaux. Des pièges ont également été disposés pour tenter de le retrouver. Les mesures de fermeture des espaces verts et écoles prises par le maire de la commune seront probablement révoquées dans les jours à venir. Une enquête judiciaire sera ouverte pour déterminer l'origine de l'animal.

Le sous-préfet de Haute-Garonne a averti que le risque que le serpent venimeux aperçu dans une commune près de Toulouse se dirige vers la population est nul ou quasi nul.

Le risque est plutôt que des populations se déplacent dans l'environnement proche de cet animal. Les recherches sont en cours pour retrouver le serpent, et les autorités appellent la population à la prudence. Le reptile, un cobra à lunettes selon les spécialistes, peut représenter une dangerosité en cas de morsure ou de jet de venin, mais ne va pas aller vers l'humain et va chercher à se cacher.

La commune de Castelginest a pris des mesures de précaution après le signalement d'un cobra venimeux sur son territoire. Les recherches sont menées par une quinzaine de sapeurs-pompiers, accompagnés de gendarmes et policiers municipaux. Des pièges ont également été disposés pour tenter de le retrouver. Les mesures de fermeture des espaces verts et écoles prises par le maire de la commune seront probablement révoquées dans les jours à venir.

Une enquête judiciaire sera ouverte pour déterminer l'origine de l'animal. Les abonnements permettent de soutenir le travail des journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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Cobra Venomous Appearance Research Precaution Investigation

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