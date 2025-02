Coach dévoile sa nouvelle collection hivernale à New York

Coach a présenté sa nouvelle collection hivernale lors d'un défilé à New York, mettant en avant une variété de vêtements d'extérieur et d'accessoires colorés.

Le lundi 10 février 2025, la marque Coach a dévoilé sa nouvelle collection hivernale lors d'un événement organisé dans le chic quartier de l'Upper East Side à New York . La collection met en avant une large variété de vêtements d'extérieur et d'accessoires aux couleurs vives, prêts à conquérir les tendances de la prochaine saison froide.

Cette présentation s'inscrit dans une stratégie de Coach visant à séduire une nouvelle génération de clients, la Gen Z, auprès de laquelle la marque connaît un succès croissant. Le défilé a été un véritable spectacle de couleurs et de styles, mettant en scène des pièces audacieuses et tendance. Coach a su combiner l'élégance classique de la marque avec des touches contemporaines et audacieuses, répondant aux attentes d'une clientèle jeune et dynamique. Les vêtements d'extérieur, véritables atouts de cette collection, se distinguent par leur variété de formes, de coupes et de couleurs. Des parkas aux manteaux longs, Coach propose une large gamme de choix pour affronter les intempéries de l'hiver avec style. Les accessoires, également très importants dans cette collection, comprennent des sacs, des ceintures et des chapeaux aux couleurs vives et aux motifs tendance.





