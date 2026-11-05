Coût santé 2023 : 150 euros par an, mais 910 euros pour les plus vulnérables

Étude Drees 2023 : le reste à charge moyen est de 150 euros, mais il atteint 910 euros pour 10% des Français, avec un impact financier majeur pour les ménages modestes.

Le coût de l'obstacle financier dans le système de santé français reste une réalité complexe pour les citoyens. Selon les données publiées par la Drees jeudi, chaque Français dépense en moyenne 150 euros par an de sa poche pour se soigner. Ce chiffre masque néanmoins des disparités profondes entre les différentes tranches de la population.

Une moyenne qui cache de fortes inégalités

La moyenne de 150 euros ne reflète pas la réalité pour tous les assurés. En effet, 10 % de la population paie 910 euros ou plus pour ses soins. Pour 80 % des Français, le reste à charge ne dépasse pas 40 euros en moyenne. Il monte à 580 euros pour 20 % d'entre eux, et à 910 euros pour les 10 % les plus exposés.

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Impact de l'âge et du type de couverture

L'âge pèse lourd : 80 euros entre 20 et 39 ans, 290 euros à partir de 70 ans. Les seniors consomment bien plus de soins et disposent souvent de contrats individuels, moins protecteurs que les contrats collectifs. La qualité de la complémentaire compte aussi : avec l'un des contrats les moins couvrants, le reste à charge est en moyenne trois fois plus élevé qu'avec l'un des plus couvrants.

Détail des dépenses par poste

En 2023, la dépense de santé a atteint 3 150 euros par habitant. L'Assurance maladie en a financé 81 % et les complémentaires 15 %. Environ 120 euros correspondent à des équipements facturés au-delà des tarifs de la Sécurité sociale et à des dépassements d'honoraires. Les 20 euros restants concernent des franchises et participations forfaitaires.

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Situation des patients en ALD et des ménages

Les patients en affection longue durée sont remboursés à 100 % sur les soins liés à leur maladie, hors dépassements. Mais leurs dépenses de santé sont sept fois supérieures à la moyenne. Ils paient tout de même 240 euros par an. En comptant les cotisations aux complémentaires, la santé représente en moyenne 14 % du revenu d'un ménage.

Fardeau financier pour les plus modestes

Le taux d'effort augmente légèrement avec le niveau de vie, mais les cas les plus extrêmes concernent surtout des ménages modestes. Pour ces derniers, cotisations et restes à charge pèsent 4 à 5 % du revenu, contre 2 % pour les plus aisés. L'étude porte sur les soins pris en charge, au moins en partie, par l'Assurance maladie. Elle laisse de côté les psychologues, les pratiques non conventionnelles et les médicaments sans ordonnance.