Découvrez le coût précis de l'immatriculation au RCS, les tarifs des greffes et annonce légale, ainsi que la procédure en ligne via l'INPI depuis le 1er janvier 2023.

L'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés constitue l'acte juridique fondateur de toute entité commerciale en France. Ce registre public, tenu par les greffes des tribunaux de commerce, recense les informations essentielles telles que les noms, adresses, dirigeants et activités des sociétés et commerçants. Cette inscription délivre officiellement un numéro d'identification et un extrait Kbis, servant de carte d'identité pour ouvrir un compte bancaire professionnel ou signer un bail commercial.

Qui doit obligatoirement s'inscrire au RCS ?

L'obligation d'immatriculation repose strictement sur la forme juridique et la nature de l'activité exercée, indépendamment de la taille de l'entreprise. Les sociétés commerciales incluent les SAS, SASU, SARL, EURL, SA et SNC, lesquelles sont concernées sans aucune exception. Les sociétés civiles immobilières entrent également dans ce périmètre, même en l'absence d'activité commerciale directe. Les commerçants en entreprise individuelle sont obligés de s'inscrire dès lors qu'ils achètent des biens pour les revendre de manière habituelle, conforme à l'article L110-1 du Code de commerce.

Also read Paulette : Du record de 1921 à seulement 5 naissances en 2025

Coût de l'immatriculation pour sociétés et artisans

Les frais officiels sont fixés par arrêté annuel et restent identiques sur l'ensemble du territoire national. Pour une société commerciale, le dossier comprend deux postes fixes totalisant 53,16 euros de TVA comprise : les frais de greffe d'immatriculation s'élèvent à 33,83 euros et la déclaration des bénéficiaires effectifs coûte 19,33 euros. Le poste variable majeur est l'annonce légale, dont le tarif hors taxes dépend de la forme juridique. En métropole, ce coût varie de 124 euros hors taxes pour une EURL à 399 euros hors taxes pour une SA. À La Réunion et Mayotte, les tarifs sont supérieurs, atteignant 147 euros pour une EURL et 233 euros pour une SAS.

Procédure en ligne via le guichet unique INPI

Depuis le 1er janvier 2023, l'ensemble des démarches est dématérialisé via le guichet unique de l'INPI sur formalites.entreprises.gouv. Cette plateforme gratuite centralise les étapes et nécessite le dépôt préalable de plusieurs documents obligatoires. Le dirigeant doit fournir les statuts datés et signés, l'attestation de dépôt du capital émise par la banque ou le notaire, ainsi que la pièce d'identité en cours de validité. Le justificatif d'occupation du siège, tel qu'un bail ou une facture d'énergie, et une déclaration sur l'honneur de non-condamnation complètent le dossier administratif requis par le greffe.

Advertisement

Déclaration des bénéficiaires effectifs et annonce légale

La déclaration des bénéficiaires effectifs est une étape cruciale pour lutter contre le blanchiment d'argent. Elle identifie toute personne physique détenant plus de 25 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement. Cette déclaration doit être remplie en ligne lors de la demande d'immatriculation. Parallèlement, l'annonce légale est un avis publié dans un journal habilité avant le dépôt du dossier. Son prix forétique, fixé par l'arrêté du 19 novembre 2025, ne dépend pas de la longueur du texte mais uniquement de la forme juridique. La TVA de 20 % doit être ajoutée à ces frais, portant par exemple le coût total d'une SASU en hexagone à 223,56 euros TTC.

Distinction RNE et vigilance sur les dossiers complets

Les artisans et les professions libérales ne s'immatriculent pas au RCS mais relèvent exclusivement du Registre national des entreprises. Cette distinction est essentielle pour éviter les erreurs administratives. Pour les commerçants en entreprise individuelle non soumis à l'annonce légale, le coût d'immatriculation est fixé à 21,74 euros. Il est impératif de veiller à la complétude du dossier numérique, car toute absence de pièce peut retarder significativement l'inscription et la délivrance de l'extrait Kbis.