Co-infection Grippe et Covid-19 : Circulation virale et coût des tests en France

La circulation du SARS-CoV-2 augmente en France début novembre 2026. Il est possible d'être infecté par la grippe et le Covid simultanément. Les tests PCR restent remboursés.

Le début du mois de novembre 2026 marque une nouvelle poussée de la circulation virale en France, mettant en lumière la persistance du virus SARS-CoV-2. Les données récentes indiquent que cette activité est plus importante que lors du pic enregistré à la même période en 2025, nécessitant une vigilance accrue de la population et des professionnels de santé.

Co-infection possible et évolution du virus

Le docteur François Trottein, directeur de recherche au CNRS et co-directeur de l'équipe VICI " Viral Infection and Chronicity " au centre d'infection et d'immunité de Lille, confirme qu'il est tout à fait possible d'être infecté simultanément par le virus de la grippe et le SARS-CoV-2. Cette situation, qualifiée de co-infection, survient lorsque les deux virus circulent en parallèle durant la période hivernale.

Also read Grippe aviaire : le niveau de risque en France relevé à 'modéré'

Depuis le début de la pandémie, le coronavirus a évolué vers des formes généralement moins pathogènes. Toutefois, l'Organisation mondiale de la Santé continue de surveiller de près plusieurs lignées d'Omicron, également appelées variants, pour évaluer leur potentiel de propagation et de gravité.

Circulation active et faible impact sanitaire immédiat

Selon les dernières informations publiées par Santé publique France, la circulation du SARS-CoV-2 reste active sur l'ensemble du territoire national en ce début novembre 2026. À ce stade, l'impact sur le recours aux soins demeure faible, offrant une situation relativement stable pour le système de santé.

Advertisement

Cependant, cette situation pourrait évoluer rapidement. Le docteur François Trottein insiste sur la nécessité de s'y préparer en maintenant les gestes barrières et en s'assurant que la vaccination est à jour, particulièrement pour les personnes éligibles ou celles présentant un risque de forme grave de la maladie.

Coût des tests et modalités de remboursement

La distinction entre les symptômes de la grippe et ceux du Covid-19 s'avère complexe, car ces maladies présentent des signes similaires tels que la fièvre, la toux, la fatigue et les douleurs musculaires. Le test RT-PCR, réalisé par prélèvement nasopharyngé, demeure la méthode de référence pour identifier avec certitude le virus responsable.

Les règles de prise en charge financière ont changé depuis le 1er mars 2025. Les autotests et les tests antigéniques ne sont plus remboursés par l'Assurance maladie. Le prix maximal de vente d'un autotest pour adulte ne peut dépasser 3,25 euros, tandis que celui destiné aux enfants est plafonné à 5,20 euros.

En revanche, les tests PCR conservent une prise en charge à 60 % sur présentation d'une prescription médicale. Le patient doit se rendre dans un laboratoire de biologie médicale ou une pharmacie équipée, après avoir vérifié la disponibilité du dépistage PCR du Covid-19 dans l'établissement choisi.

Advertisement

Prévention et aération des espaces clos

Pour limiter la transmission des virus respiratoires, il est impératif d'aérer régulièrement les pièces, de se laver les mains fréquemment et de porter un masque en cas de symptômes. Ces mesures, couplées à la vaccination, constituent les principaux leviers pour réduire l'incidence des infections et protéger les personnes fragiles.