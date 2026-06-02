CNPN rend un avis défavorable au projet de 157 logements à Cap de Mount

Le Conseil national de la protection de la nature a rendu un avis défavorable au projet de construire 157 logements, dont 60 % à vocation sociale, à l’entrée de Cazaux, sur le site de Cap de Mount.

Le projet de construire 157 logements à Cap de Mount, à l’entrée de Cazaux, a recueilli le 27 mars dernier un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature.

Le bail du camping Cap du Mount est en effet arrivé à échéance le 31 décembre 2018, et Jean-Jacques Eroles, alors maire divers droite de La Teste, avait prévu d’y créer du logement. Mais les barrières à franchir pour voir la première pierre posée sont immenses, car le CNPN estime que les conditions ne sont pas réunies sur ce plan-là. Le nouveau Plan local d’urbanisme de La Teste-de-Buch est encore à l’enquête publique jusqu’au 27 septembre.

Les oppositions sont très nombreuses, dans un contexte de précampagne électorale, d’autant que ce document détaille des projets de construction de logements. Le CNPN trouve bien des manques dans le dossier, notamment la recherche d’une solution alternative en termes d’emplacement et la prospection insuffisante de la biodiversité de ce site





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