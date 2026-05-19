CNN Brasil Interrupted Live Broadcast of Brazil's World Cup 2026 List Announcement

CNN Brasil interrupted their live broadcast of the announcement of Brazil's World Cup 2026 list when the name of Neymar was mentioned by Carlo Ancelotti. The interruption was caused by a commercial ad.

Alors que CNN Brasil retransmettait l'annonce de la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026 sur Youtube lundi, la chaîne a vu son live être interrompu par une pub... au moment où le nom de Neymar était cité par Carlo Ancelotti .

"Luiz Henrique... Matheus Cuhna...

" Et soudain, un spot publicitaire. Au pire des moments: alors que le son est coupé mais que l'image du direct est toujours retransmise en plus petit, on aperçoit alors la photo de, dont le nom vient d'être prononcé par Carlo Ancelotti. C'est le gros couac qu'a vécu CNN lundi soir, au moment de l'annonce de La raison? La chaîne brésilienne n'avait pas payé la version Premium sur Youtube.

Manque de chance, l'une des pubs a donc coupé le live au moment tant attendu par des millions de supporters brésiliens. Le flux a repris sur des images de la grande salle où se déroulait la cérémonie, et où des cris et des applaudissements ont retenti lorsque le nom de Neymar a été cité.

A tel point que le technicien italien, son club formateur, Neymar n'avait jamais été appelé en équipe nationale depuis l'arrivée d'Ancelotti à la tête de l'équipe auriverde en mai 2025. Sa dernière rencontre sous le maillot des quintuples champions du monde remonte au 17 octobre 2023. Il avait alors subi une grave blessure au genou gauche contre l'Uruguay qui l'avait éloigné de longs mois des terrains.

"On a vu la forme de Neymar, il a beaucoup joué, il a amélioré sa condition physique", a expliqué Carlo Ancelotti pour justifier son choix. "C’est un joueur important et il va l’être pendant la Coupe du monde. Il aura la possibilité de jouer ou d’être sur le banc. Il aura le même statut et les mêmes responsabilités que les autres.

" Le meilleur buteur de la sélection brésilienne (79 buts, deux de plus que Pelé, en 128 sélections) disputera donc bien sa quatrième Coupe du Monde après celles de 2014, 2018 et 2022, après des mois de feuilleton autour de son probable retour. Officiellement, le joueur de 34 ansen publiant trois posts sponsorisés sur son compte Instagram, dont l'un pour son équipementier Puma.

"L'appel que nous attendions tous. Ce ne serait pas un Mondial sans Neymar", a écrit la marque dans une publication déjà likée plus de 3,5 millions de fois.

"Il jouera s'il le mérite", Ancelotti met déjà la pression à Neymar après l'avoir retenu pour la Coupe du monde Coupe du monde 2026: "J'y suis! J'y suis!

", la première réaction pleine d'émotions de Neymar à sa sélection Mais il a également été aperçu dans un contexte moins formel, en faisant une brève apparition sur la chaîne Youtube de l'influencer Cris Guedes, qui réagissait en ligne à l'annonce de Carlo Ancelotti. Il est d'abord tombé dans les bras de son ami avant de crier fou de joie: "J'y suis! J'y suis!

" Coupe du monde 2026: "Le nom plus que le terrain", "choix diplomatique", "un poids en plus... " La presse brésilienne sceptique après la sélection de Neymar avec le Brésil Coupe du monde 2026: "J'y suis! J'y suis!

", la première réaction pleine d'émotions de Neymar à sa sélection "Il jouera s'il le mérite", Ancelotti met déjà la pression à Neymar après l'avoir retenu pour la Coupe du monde Des supporters envahissent le terrain, Vahid Halihodzic effondré: Nantes-Toulouse définitivement arrêté après de graves incidents Ligue 1: Lille et Lyon en Ligue des champions, l'OM en Ligue Europa, le destin de Rennes pas encore totalement fixé...

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" La presse brésilienne sceptique après la sélection de Neymar avec le Brési





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