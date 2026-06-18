CNews : la chaîne estime que l'Arcom n'a pas porté atteinte à la liberté d'expression

La chaîne de télévision CNews a estimé que l'Arcom n'avait pas porté atteinte à la liberté d'expression de la chaîne en lui adressant une mise en demeure le 10 mai 2022. Cette mise en demeure était la dernière étape avant la sanction et portait sur des propos tenus par un infectiologue le 21 novembre 2021. L'infectiologue avait nié l'existence d'une cinquième vague de l'épidémie de Covid en France et affirmé que celle-ci serait bientôt terminée, alors que les données scientifiques indiquaient le contraire.

L' Arcom n'a pas porté atteinte à la liberté d'expression de CNews, selon la chaîne. Elle estime que la mise en demeure du 10 mai 2022 n'était pas une atteinte à la liberté d'expression.

Cette dernière étape avant la sanction portait sur des propos tenus par un infectiologue le 21 novembre 2021. Il avait nié l'existence d'une cinquième vague de l'épidémie de Covid en France et affirmé que celle-ci serait bientôt terminée, alors que les données scientifiques indiquaient le contraire. La chaîne de télévision CNews a estimé que l'Arcom n'avait pas porté atteinte à la liberté d'expression de la chaîne en lui adressant une mise en demeure le 10 mai 2022.

Cette mise en demeure était la dernière étape avant la sanction et portait sur des propos tenus par un infectiologue le 21 novembre 2021. L'infectiologue avait nié l'existence d'une cinquième vague de l'épidémie de Covid en France et affirmé que celle-ci serait bientôt terminée, alors que les données scientifiques indiquaient le contraire.

La chaîne de télévision CNews a estimé que l'Arcom n'avait pas porté atteinte à la liberté d'expression de la chaîne en lui adressant une mise en demeure le 10 mai 2022. Cette mise en demeure était la dernière étape avant la sanction et portait sur des propos tenus par un infectiologue le 21 novembre 2021.

L'infectiologue avait nié l'existence d'une cinquième vague de l'épidémie de Covid en France et affirmé que celle-ci serait bientôt terminée, alors que les données scientifiques indiquaient le contraire. La chaîne de télévision CNews a estimé que l'Arcom n'avait pas porté atteinte à la liberté d'expression de la chaîne en lui adressant une mise en demeure le 10 mai 2022.

Cette mise en demeure était la dernière étape avant la sanction et portait sur des propos tenus par un infectiologue le 21 novembre 2021. L'infectiologue avait nié l'existence d'une cinquième vague de l'épidémie de Covid en France et affirmé que celle-ci serait bientôt terminée, alors que les données scientifiques indiquaient le contraire.

La chaîne de télévision CNews a estimé que l'Arcom n'avait pas porté atteinte à la liberté d'expression de la chaîne en lui adressant une mise en demeure le 10 mai 2022. Cette mise en demeure était la dernière étape avant la sanction et portait sur des propos tenus par un infectiologue le 21 novembre 2021.

L'infectiologue avait nié l'existence d'une cinquième vague de l'épidémie de Covid en France et affirmé que celle-ci serait bientôt terminée, alors que les données scientifiques indiquaient le contraire





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