Clisson se métamorphose pour le Hellfest

À l'approche du Hellfest, la ville de Clisson se transforme en un véritable temple du métal. Préparatifs, ambiance et témoignages de bénévoles.

Clisson , petite ville du Vignoble nantais, vit actuellement au rythme du Hellfest , l'un des plus grands festivals de métal d'Europe. Chaque année, à l'approche de juin, la commune se métamorphose pour accueillir des centaines de milliers de festivaliers.

Les rues se parent de décorations, les commerçants rivalisent de créativité sur leurs vitrines, et l'effervescence gagne chaque recoin. C'est une véritable cinquième saison qui s'installe, après l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Dès le mois de mai, les premiers signes annonciateurs apparaissent : les barrières sont positionnées, les panneaux de signalisation fleurissent, et les habitants préparent leurs jardins pour accueillir les visiteurs.

Le Leclerc, partenaire historique, met en rayon les produits dérivés officiels et organise le OFF, espace gratuit d'animations. Les bénévoles affluent pour retirer leurs accréditations, tandis que les prestataires s'activent sur le site. Les camions apportent le matériel nécessaire au montage des scènes, des bars, et des infrastructures. Quatre kilomètres de pipelines sont installés sous le terrain pour alimenter les tireuses à bière.

Les festivaliers anglais, déjà présents, profitent du OFF avant l'ouverture officielle du camping. L'ambiance est à la fois fébrile et passionnée, comme en témoignent Charline et Ludwig, deux bénévoles responsables de la gestion d'artistes performeuses feu. Ils confient pleurer deux fois : en arrivant, de joie après une année d'attente, et au feu d'artifice final, de tristesse avant de repartir.

La municipalité, de son côté, multiplie les mesures pour fluidifier l'organisation : arrêtés municipaux, interdictions de stationnement, installation de blocs de béton pour ralentir la circulation, et tonte des parkings. Le pont au-dessus de la D917 est remplacé par un passage souterrain pour améliorer la sécurité. Les derniers préparatifs battent leur plein : les scènes sont montées, la grande roue est prête, et les tireuses à bière sont en place.

Le site, presque achevé, attend désormais ses centaines de milliers de festivaliers pour une édition anniversaire mémorable. Clisson vit au rythme du métal, et cette transformation témoigne de l'engagement de toute une communauté





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