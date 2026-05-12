Clisson Citoyenne: Team Presentation and Key Issues

The news text describes the presentation of the candidates for the upcoming municipal elections in Clisson, France. The team is diverse, with experts in urbanism, management, and various cultural fields. They aim to address challenges related to urbanization, education, and population aging.

Tour à tour, ils se sont présentés. Devant la centaine de personnes rassemblée dans la salle du Hall-Lacroix, dans la zone industrielle de Tabari, à Clisson , avant que Jacques Dalibert, ancien maire de la Chapelle-Launay, vienne expliquer comment son équipe municipale a transformé un presbytère à l’abandon en tiers lieu.

La seule surprise du début de liste est venue de Gaëlle Romi, experte en urbanisme et pilier de l’équipe minoritaire. L’actuelle conseillère municipale était placée en 26e place, soit en quasi-position inégale même en cas de victoire. Après avoir beaucoup donné, je veux me consacrer à ma nouvelle activité de thérapeute. Mais ça ne veut pas dire que je tourne le dos à cet engagement municipal.

D’abord, je suis là sur la liste et en soutien des nouveaux élus pour lesquels je compte écrire un petit guide. Ensuite, s’il y a des besoins durant le mandat ou lors du prochain, je pourrai encore m’investir.

Enfin, je pense qu’il y a d’autres compétences pour me remplacer. Gaëlle Romi À lire aussi Municipales 2026 : toutes les listes, leur chef de file et leur programme dans le Vignoble nantais Groupe « d’experts » et « de gestionnaires »Le mot était lâché. Et mis en avant par le chef de file Yves Mignotte : Nous ne sommes pas un peuple »d’envolés » ! Nous présentons chacun un voire plusieurs domaines d’expertises.

Même si nous n’avons pas encore été aux affaires, nous avons de l’expérience dans le monde des collectivités. A l’instar de Sophie Bourré, deuxième sur la liste, qui est chargée de projet développement local au sein du conseil départemental après avoir été chef du service jeunesse éducation populaire. Mais aussi de Caroline Lefrançois, 6e : aujourd’hui juriste, elle a également occupé la fonction de chargée de la commande publique au sein de la communauté d’agglomération Clisson Sèvre et Maine.

On a aussi des experts de l’enfance, la jeunesse et de l’éducation. Yves Mignotte À lire aussi Municipales 2026 : qui est Yves Mignotte, tête de liste de Clisson citoyenne ? Notamment avec les trois élus actuels : Thibault Morizur, gestionnaire du lycée Aimé-Césaire, Muriel Deudé, assistante-maternelle, ou encore Yvonnick Besson, conseiller principal d’éducation à la retraite.

La gestion du patrimoine, thème récurrent pour la ville, sera représentée sur la liste avec l’ancien architecte du patrimoine aux Bâtiments de France et président de l’association Sauvons le Tivoli, Phiippe Bénézech. Tout comme la protection de l’environnement qui a ses spécialistes au sein de Clisson citoyenne tels que Renate Schaffer, facilitatrice en transition écologique, et Hélène Fouquet, chargée de mission en rénovation écologique.

Plusieurs autres colistiers sont aussi de fins connaisseurs du milieu de la culture, comme Emmanuel Tudeau, metteur en scène, Aude Lemoine, directrice artistique pour une agence de communication et Jena Pham Pelle, artiste auteure performances scéniques où elle partage des textes. Nous avons également, à travers nos parcours, prouvé notre rigueur de gestionnaires, capables d’évoluer dans des environnements contraints. Yves Mignotte À lire aussi Municipales 2026.

À Clisson, la maire sortante, Laurence Luneau, repart avec deux tiers de son équipe Lui-même est cadre-dirigeant pour plusieurs entreprises. Il vise aussi Adrien Thouzeau, paysagiste après avoir été commerçant, Laury Koscielniak, gérant d’une entreprise spécialiste de la cession et acquisition de campings. Les entreprises, les artisans et les commerçants pourront compter sur notre soutien et notre parfaite compréhension et de leur quotidien.

Le chef de fileUn attachement profond à la ville Avec cette équipe, nous avons la conviction que l’intelligence collective est une ressource essentielle. L’autre aspect important est que tous partagent un attachement très profond à notre ville. Yves MignotteCe dernier a pris le soin de mélanger les âges et les différents quartiers de la ville.

La moyenne d’âge est de 45 ans avec trois candidats de moins de 30 ans et deux de plus de 70 ans (ndlr. les quadras sont les plus représentés avec 13 personnes). On a aussi veillé d’avoir des habitants des villages (ndlr. 7). Un groupe ravi d’avoir été rejoint par deux candidats en recherche d’emploi, trois en situation de handicap et une militante pour les droits des personnes homosexuelles et trans. À lire aussi Municipales 2026.

À Clisson, Laurence Luneau sera bien candidate à sa succession Une belle représentation de la diversité clissonnaise. Yves MignotteCapable, selon lui, « de relever les défis liés à l’urbanisme, l’éducation ou encore le vieillissement de la population ». Des enjeux qu’ils ont présentés lors de réunions publiques les 4 et 11 mars derniers au Cercle Olivier de Clisso





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