Clinique Toulouse-Lautrec sort de la procédure de redressement judiciaire

La clinique Toulouse-Lautrec, située à Albi, a réussi à sortir de la procédure de redressement judiciaire grâce à un plan de sauvetage collectif et une reprise de l'activité positive.

Olivier Constantin, directeur général du groupe Clinipole , exprime sa satisfaction face au retour à un fonctionnement normal sans casse sociale. Vendredi dernier, le tribunal de commerce a accordé à la clinique Toulouse-Lautrec la sortie de la procédure de redressement judiciaire à laquelle l'établissement albigeois avait été placé à sa demande le 1er mars 2024.

« Nous n’avions plus la trésorerie suffisante, il nous fallait passer par cette case, une case difficile mais on ne le regrette pas », assure le directeur général. D’autant plus que l’établissement a réussi à en sortir avant la fin du plan. « C’est une réussite collective », insiste Olivier Constantin. « Une sortie par le haut », à laquelle toutes les parties ont contribué. \Le directeur souligne l’attachement des salariés à l’établissement, qui ont joué le jeu sans mouvement social. La direction s’était engagée à n’opérer aucune réduction d’effectif. « Il y a un attachement des salariés à l’établissement », précise Khaira Bendareur, directrice de la clinique. Les médecins sont tous restés et ont contribué à l’effort par un soutien financier. Le propriétaire des murs a fait « un effort substantiel » sur le loyer. L’ARS a également joué le jeu, en permettant la création de nouvelles activités et en accordant des subventions de soutien. Tout comme les fournisseurs. « 99 % ont accepté le plan, ce qui est un chiffre atypique », assure Olivier Constantin. Enfin, le groupe Clinipole a contribué financièrement. \En parallèle, l’établissement a mis en place une politique d’économie « diverse et variée ». « Une politique que nous n’avions pas pu mettre en œuvre durant la reprise », souligne le directeur général. Clinipole a racheté la clinique au groupe Elsan fin 2018. L’établissement a également travaillé à développer des activités, comme les soins de suite (80 lits). Un de ses piliers désormais avec la chirurgie, dont certaines compétences (urologie et ophtalmologie) jouissent d’une belle réputation. Résultat, la population n’a pas fui l’établissement. Au contraire, le nombre de patients a augmenté. Ils viennent principalement du Tarn et de l’Aveyron, mais aussi de plus loin au nord pour certaines spécialités comme l’urologie. Cependant, Olivier Constantin reste mesuré. L’établissement reste « en convalescence ». Mais, les chiffres sont encourageants. « Nous dégageons un bénéfice en 2024 pour la première fois depuis le rachat. C’est ce qui a fini de convaincre le tribunal », souligne-t-il.





