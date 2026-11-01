Clinique Lesparre: Urgences stabilisées et soutien ARS confirmé

La clinique de Lesparre retrouve la stabilité de ses urgences. L'ARS maintient son soutien malgré un déficit prévisionnel de 2 millions d'euros en 2026.

Le service des urgences de la clinique de Lesparre-Médoc a retrouvé une stabilité opérationnelle après une période difficile marquée par des tensions structurelles et financières. Ce recentrage positif intervient suite à une visite cruciale menée par la nouvelle direction de l'Agence régionale de santé (ARS) en fin de semaine dernière. Cette rencontre visait à évaluer la situation actuelle de l'établissement mutualiste et à confirmer les orientations stratégiques pour les mois à venir.

Soutien officiel de l'ARS confirmé

Le rendez-vous du jeudi vingt-neuf octobre revêtait une importance capitale pour l'avenir de l'institution. La nouvelle direction de l'agence régionale de santé s'est rendue sur place afin de rencontrer directement les responsables de l'établissement mutualiste ainsi que les élus locaux du Médoc. Cette initiative, organisée par le Pavillon de la Mutualité qui est le propriétaire historique de la clinique, s'inscrivait dans un contexte tendu par les difficultés économiques persistantes de la structure.

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L'incertitude entourant le maintien de la maternité pesait lourdement sur les discussions. Cependant, le message transmis par les instances sanitaires reste rassurant pour les usagers et le personnel soignant. L'agence réaffirme son soutien inconditionnel à l'établissement, tout en rappelant que ce soutien est conditionné au strict respect des normes de qualité et de sécurité des soins exigées par la réglementation en vigueur.

Situation financière et modernisation

Malgré ces signes d'apaisement relatif sur certains services, le bilan comptable de la clinique demeure préoccupant. Selon les projections détaillées par l'ARS, le déficit de l'établissement devrait s'élever à près de deux millions d'euros à la fin de l'exercice 2026. Cette somme est calculée avant toute prise en compte d'aides exceptionnelles potentielles, soulignant la précarité financière qui plane sur l'hôpital.

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L'agence a toutefois précisé qu'elle continuerait à soutenir la clinique pendant une période transitoire nécessaire à sa restructuration. L'arbitrage concernant le montant de la prochaine subvention est prévu pour le début du mois de décembre. Si tout se déroule conformément au calendrier, le versement effectif de ces fonds devrait intervenir mi-décembre, offrant une trésorerie indispensable à la survie de l'établissement.

L'objectif affiché par les régulateurs de santé est clair : la clinique devra progressivement retrouver une autonomie financière. L'objectif à long terme est d'atteindre une capacité d'autofinancement durable, afin de ne plus dépendre de manière pérenne des subventions d'urgence. Cette clinique avait déjà bénéficié de deux millions quatre cent mille euros en 2024, puis d'un million sept cent mille euros en 2025, des aides vitales pour son maintien en activité.

Urgences et maternité sous surveillance

Le directeur de la clinique, Julien Allignon, souligne que la stabilité retrouvée des urgences constitue une victoire majeure après des années marquées par des problèmes de recrutement et de gestion des plannings. Pour lui, cette aide financière reste indispensable, car en cas de déficit persistant, le Pavillon de la Mutualité devrait puiser dans sa propre trésorerie, dont les capacités sont aujourd'hui limitées.

Sur le plan obstétrical, la situation reste complexe. Après quatre semaines d'interruption de l'activité en septembre, faute de pédiatre disponible, le plateau technique a rouvert le douze octobre. Les futures mères avaient alors été orientées vers les centres d'Arès et de Bordeaux. L'arrivée prévue d'une gynécologue-obstétricienne le deux novembre constitue une avancée significative, bien que le directeur reste prudent sur la suite.

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Le problème crucial du recrutement pédiatrique pour l'année 2027 n'est toujours pas résolu de manière définitive. Julien Allignon admet que plusieurs pistes sont à l'étude, mais aucune solution n'est encore aboutie. Des discussions sont engagées avec le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et d'autres établissements privés pour tenter de trouver des solutions pérennes à cette pénurie de spécialistes.

Le nombre de naissances prévues pour cette année tourne autour de cent quatre-vingt-cinq à cent quatre-vingt-dix, un chiffre faible comparé aux coûts élevés de fonctionnement estimés à deux millions sept cent mille euros par an par l'Agence nationale d'appui à la performance. Pourtant, l'utilité de la maternité locale ne se résume pas à ces chiffres. Comme l'insiste le directeur, la géographie du Médoc impose cette présence, Bordeaux étant à deux heures de route depuis Le Verdon. La modernisation des locaux et le redressement financier sont désormais les chantiers prioritaires pour assurer l'avenir de cette institution de santé essentielle pour la population locale.