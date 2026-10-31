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Clermont tient sa première victoire en un mois ! - 31/10

RMCsport#63 in France
Clermont tient sa première victoire en un mois ! - 31/10
Clermont · Victoire · Mois
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Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct !Clermont tient sa première victoire en un mois ! - 31/10

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Marion Bartoli et Georges Quirino animent le show

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