Clermont tient sa première victoire en un mois ! - 31/10
Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct ! Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h30 ! Aux côtés de Georges Quirino, elle vient tirer le bilan de toute l'actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct !Clermont tient sa première victoire en un mois ! - 31/10
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Marion Bartoli et Georges Quirino animent le show
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