Clermont - Stade Toulousain : Un Classique enjeu!

Le Stade Toulousain affronte l'ASM Clermont-Ferrand dans un choc du championnat de Top 14. Les Stadistes, en pleine forme, s'avancent en favoris face à une équipe Clermontoise en manque de confiance.

L'ancien joueur du Stade Toulousain , Anthony Jelonch , reprend sa place dans l'équipe après avoir été soigné de son épaule. La défense des Rouge et Noir reprend possession du ballon après un excellent plaquage de la jeune star, Lacombe. Jauneau profite du bon travail de son pack, fait 30 mètres avec le ballon avant de se servir de ses avants. Clermont insiste dans le 22 mètres adverse, mais la défense du Stade se replie.

Une nouvelle mêlée est accordée à 50 mètres après une nouvelle faute de main d'un avant toulousain. Le pack toulousain avance encore, le Stade gagne 20 mètres mais l'ASM récupère le ballon au sol. Jauneau dégage. En deux temps, la mêlée toulousaine tient bon et Graou dégage son équipe au pied. Newsome trouve une petite touche dans la foulée. Après consultation des images, M.Rozier annule l'essai inscrit par les Clermontois. Raka a commis un en-avant au moment de conclure. Sur le renvoi, Fouyssac récupère la balle, profite d'une faille dans la défense, sert Raka au pied. Ce dernier se jette et conclut dans l'en-but ! Très tranquillement, Valentin Delpy transforme cette pénalité. Clermont est pénalisé au sol, sur la ligne médiane. Le ST va prendre les points. Sur un ballon anodin de Lebel, Newsome glisse, le ballon est poussé dans son en-but mais l'arrière auvergnat s'en sort finalement. Le bon contest d'Aldegheri au sol permet aux Stadistes de récupérer la possession. Belleau botte une première chandelle, que Mallia capte dans les airs avant d'être poussé à la faute par un gros plaquage de Delby. Pénalité à suivre pour l'ASM, qui va en touche. Le Stade écarte sur la largeur, Paul Costes tente de casser un premier plaquage et sert Mallia... qui commet un premier en-avant. Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse, dans un stade Marcel-Michelin bouillant et plein à craquer ! Les Clermontois n'ont gagné que 2 de leurs 10 derniers matchs face aux Toulousains (pour 8 défaites). Le dernier revers du Stade à Marcel-Michelin remonte au 1er janvier 2022, il y a plus de 3 ans (16-13). Au match aller, les Stadistes l'avaient largement emporté (48-14), au terme d'un superbe festival offensif. Antoine Dupont avait notamment inscrit un triplé en dix minutes au cours de la 2e mi-temps. L'arbitre de ce Clermont-Stade Toulousain sera Jérémy Rozier (33 ans). La nomination de cet arbitre a fait polémique cette semaine sur les réseaux sociaux. Natif de la capitale auvergnate, M.Rozier avait déjà dirigé une rencontre remportée par l'ASM sur le terrain de Perpignan en fin de saison dernière (25-28). Rencontre à l'issue de laquelle il avait été critiqué pour son arbitrage que certains qualifiaient de'pro-ASM', en raison de sa prétendue préférence pour sa ville natale. Sa prestation sera ainsi forcément scrutée de près ce dimanche soir. Du côté des Toulousains, Ugo Mola pourra s'appuyer sur le retour d'Anthony Jelonch. Blessé au mollet fin janvier, le troisième-ligne est désormais rétabli et sera titulaire, à l'inverse de Thibaud Flament, qui prendra place sur le banc au coup d'envoi : Christophe Urios peut compter sur un groupe quasiment au complet pour ce choc. A noter que la paire de centres est composée de deux anciens de la maison rouge et noire : Lucas Tauzin et Pierre Fouyssac. Forts de leur excellente dynamique du moment (1 revers sur les 7 dernières rencontres), les Stadistes s'avancent en favoris dans ce grand classique du championnat. Ugo Mola doit néanmoins composer sans la plupart de ses internationaux, réquisitionnés pour préparer le match contre l'Italie le week-end prochain. Auteur d'une première partie de saison prometteuse, Clermont est en proie au doute depuis plusieurs semaines avec une mauvaise série de 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Les joueurs de Christophe Urios doivent vite réenclencher la marche en avant pour préserver leur place dans le top 6 du championnat





