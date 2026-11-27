Découvrez pourquoi la Clémentine de Corse IGP peut garder une tache verte tout en étant parfaitement mûre. Conseils pour choisir et consommer ce fruit protégé.

Face à une clémentine présentant une petite tache verte près du pédoncule, le réflexe spontané de nombreux consommateurs est de la laisser sur l'étalage, persuadés qu'elle n'est pas suffisamment mûre. Pourtant, cette hésitation peut vous priver d'un fruit prêt à être dégusté, spécifiquement s'il s'agit d'une Clémentine de Corse IGP. Cette nuance visuelle est importante car elle s'applique uniquement à cette indication géographique protégée et non à l'ensemble des clémentines disponibles sur le marché. En pleine saison de la récolte 2026, marquée par des conditions de chaleur et de sécheresse particulières en Corse, l'apparence extérieure du fruit ne reflète pas toujours sa qualité interne.

Cueille manuelle et normes de maturite

Le point essentiel concernant la Clémentine de Corse IGP est que le fruit est systématiquement cueilli à pleine maturité. Le ministère chargé de l'Agriculture rappelle fermement que cette récolte s'effectue à la main, moment où le fruit a atteint son stade optimal. Il est tout à fait possible qu'une clémentine possède une peau orangée mais tachée de vert sans que cela indique une immaturité. Cette particularité visuelle est due au processus de coloration des agrumes, qui est favorisé par des températures plus fraîches. En début de saison, ou lorsque les conditions météorologiques perturbent ce processus naturel, le fruit peut être mûr intérieurement alors que sa peau n'a pas encore acquis une couleur homogène.

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Impact des conditions meteorologiques 2026

Pendant la récolte 2026, une productrice corse citée par Corse Net Infos a signalé une coloration plus lente et plus aléatoire de la peau, conséquence directe des fortes chaleurs enregistrées. Malgré cette apparence inégale, les critères gustatifs, notamment l'équilibre entre le sucre et l'acidité du jus, sont parfaitement respectés. Le cahier des charges de l'IGP est d'ailleurs très précis sur ce sujet : la coloration extérieure peut ne pas être uniforme et comporter jusqu'à un cinquième de surface verte. La maturité ne se juge donc pas uniquement à la couleur de la peau, mais à des critères internes rigoureux.

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Identification par etiquetage et logo IGP

Il ne faut cependant pas en déduire qu'une simple tache verte prouve l'origine corse ou la qualité supérieure d'une clémentine. C'est un signe compatible avec les caractéristiques de la Clémentine de Corse IGP, mais pas une preuve en soi. Pour identifier authentiquement ce produit en rayon, le bon réflexe est de vérifier l'étiquetage. La dénomination protégée " Clémentine de Corse " accompagnée du logo IGP doit être clairement visible sur l'emballage, la barquette ou l'étiquette. L'INAO rappelle que ce statut de produit reconnu en IGP depuis 2007 garantit une qualité liée à une origine géographique spécifique.

Consommation et bienfaits nutritionnels Anses

La Clémentine de Corse IGP atteint sa coloration naturelle et sa maturité sur l'arbre, sans activation de couleur ni traitement chimique après récolte. Pour conserver les fibres, il est préférable de manger le fruit en quartiers plutôt qu'en jus, profitant ainsi de la vitamine C et des fibres naturelles. L'Anses souligne que cette vitamine facilite l'absorption du fer non héminique, présent dans les aliments végétaux comme les légumineuses. Manger une clémentine de Corse IGP après des lentilles aide l'organisme à mieux utiliser le fer végétal du repas, une association nutritionnelle simple et efficace.