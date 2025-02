Clémentine Célarié à l'affiche de plusieurs projets

Découvrez les prochains projets de Clémentine Célarié, une actrice française très active dans le monde du cinéma et de la télévision.

À partir du 18 février, Clémentine Célarié sera à l'affiche de la série « Mémoire vive » diffusée sur M6. Les quatre épisodes de 52 minutes ont été réalisés par Arnaud Malherbe. Il s'agit d'une adaptation de la série turque « Persona », signée Anne-Gaëlle Daval, Hélène Lombard, Maax Thuvertie et Laurent Burtin. La production est assurée par Calt Studio (Xavier Matthieu).

Élisa Erka, Émilie Caen, Caroline Proust, Marc Ruchmann, Geneviève Emanuelli, Yoann Eloundou, Ludovik Rech (dit Ludovik) et Alexandre Ramirès complètent le casting. Les deux premiers épisodes seront diffusés le 18 février à partir de 21h10 et les deux derniers épisodes seront diffusés le 25 février à partir de 21h10. Clémentine Célarié sera également prochainement à l'affiche de la série « Enquête en famille » sur TF1. Réalisée par Dominique Farrugia et Sophie Boudre, la série s'appuie sur un scénario de Jeanne Le Guillou et Bruno Dega. Le 18 juin, elle participera au film « Avignon », le premier long-métrage de et avec Johann Dionnet, aux côtés de Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem, Rudy Milstein, Amaury de Crayencour… Le film a été présenté en janvier au Festival de l’Alpe d’Huez, où il a reçu trois prix : Grand prix du jury, Prix des abonnés Canal+, Prix coup de coeur des Alpes.On retrouvera également Clémentine Célarié lors du grand gala annuel le lundi 17 mars 2025 à l’Olympia à 20h. Comme chaque année le gala se déroulera autour d’un concert exceptionnel sur le thème « 2 générations chantent pour la 3ème ». Sous la direction artistique de Pierre Souchon, les fidèles du gala Carla Bruni, Vincent Delerm, Sandrine Kiberlain, Nolwenn Leroy, Alain Souchon, Laurent Voulzy et Ours partageront la scène avec Aliocha Schneider et Eddy Mitchell.





