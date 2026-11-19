La députée Clémentine Autain annonce son soutien potentiel à Jean-Luc Mélenchon, ouvrant la voie à une coalition de gauche avant le séminaire de L'Après en décembre.

La députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain a officiellement annoncé, ce jeudi 19 novembre, sa volonté de défendre un rapprochement stratégique avec le candidat de La France insoumise pour la prochaine élection présidentielle. Cette déclaration intervient dans un contexte politique où la gauche cherche à consolider ses forces face à une extrême droite en progression, marquant un tournant important dans la recomposition du paysage politique français à gauche.

Appel au rassemblement sous la gauche

Clémentine Autain affirme explicitement que le moment est venu pour Jean-Luc Mélenchon d'assumer sa responsabilité de leader capable de rassembler l'ensemble de la gauche. Elle rappelle une déclaration faite en juillet, où elle avait stipulé que si Jean-Luc Mélenchon se trouvait en tête des intentions de vote à gauche à l'automne, il devrait prendre la direction du mouvement. L'élue confirme aujourd'hui que cette condition est remplie, justifiant ainsi son positionnement en faveur d'une union large.

Also read Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann et Endemol France préparent une grande tournée

L'Après prépare sa décision finale en décembre

Le parti L'Après, organisation politique cofondée par Clémentine Autain aux côtés d'Alexis Corbière, Danielle Simonnet et Raquel Garrido, sera le lieu de la décision officielle concernant cette alliance. Un séminaire stratégique est prévu les 12 et 13 décembre pour trancher la question présidentielle. Au cours de cette réunion, les militants du mouvement seront consultés et devront se prononcer sur la question de l'appui au candidat de La France insoumise, après une période de débat interne intense.

Positions et divergences historiques avec LFI

Cette annonce n'est pas totalement surprenante, car Clémentine Autain n'a jamais caché son refus de s'aligner mécaniquement sur les positions de Jean-Luc Mélenchon. Elle a auparavant critiqué le candidat de La France insoumise pour son éloignement présumé des luttes sociales et des classes populaires. Malgré ces désaccords politiques profonds, Clémentine Autain souligne qu'il est naturel dans une coalition d'accepter des divergences, plaçant la lutte contre l'extrême droite comme priorité absolue transcendante.

Advertisement

Points communs stratégiques et soutien élargi

Clémentine Autain identifie des affinités substantielles avec Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la lutte contre les inégalités, le réchauffement climatique, la défense des services publics, la lutte contre la vie chère et la protection des libertés publiques. Cette dynamique de coalition s'élargit avec le soutien d'autres acteurs de gauche, incluant les Écologistes, Génération.s dirigé par Benjamin Lucas, les communistes unitaires représentés par Elsa Faucillon et Stéphane Peu, le NPA, ainsi que certains socialistes, créant un front large face à la droite et à l'extrême droite.

Incertaine position de François Ruffin

À côté de ce mouvement de rassemblement, François Ruffin, député ex-LFI, demeure une inconnue politique de taille. Bien qu'isolé à gauche et donné au plus bas dans les sondages électoraux, François Ruffin continue de se présenter comme candidat à la présidentielle. Il assure ne pas vouloir, pour le moment, rejoindre la candidature de Jean-Luc Mélenchon, laissant planer un doute sur la cohérence totale de la gauche radicale avant la consultation prévue en décembre prochain.