Clemente victime d'une luxation au coude après une grave reprise à Las Ventas

Le torero français Clemente a été accroché par un toro de Juan Pedro Domecq lors de la deuxième corrida de sa carrière à Las Ventas. Bien qu'il ait échappé au coup de corne, il souffre d'une luxation du coude gauche qui l'éloignera des arènes pour de longues semaines.

Le torero français Clemente a connu une après-midi mouvementée lors de la deuxième corrida de sa carrière dans les arènes de Las Ventas de Madrid , ce vendredi 5 juin 2026.

Opposé à un toro de la ganadería Juan Pedro Domecq nommé Soldador, le jeune matador a d'abord impressionné le public en attendant son adversaire à porta gayola, à genoux face au toril, démontrant un courage qui a rapidement conquis l'assistance. Suite à cette entrée dramatique, il a réalisé une faena d'importance, mais la violence du toro a fini par avoir raison de lui.

Dans un moment de tension extrême, Clemente a été accroché par la corne du bovidé, soulevé de terre et projeté au sol, avant d'être repris. La gravité de la scène a saisi les spectateurs et a fait craindre le pire. Évacué en urgence vers l'infirmerie des arènes, le torero a échappé de justesse au coup de corne.

Le bilan médical officiel mentionne une luxation du coude gauche, une blessure qui devrait l'éloigner des rings pour plusieurs longues semaines, voire des mois, de convalescence. Malgré cette issue douloureuse, la performance de Clemente aura marqué les esprits des aficionados madrilènes, qui ont largement applaudi son engagement et sa technique, témoignant ainsi d'un soutien indéfectible au torero landais-girondin dans cette épreuve.

L'incident survient alors que le monde taurin se prépare à d'autres rendez-vous importants, comme la novillada de Captieux prévue le dimanche 7 juin, où les toreros de demain seront à l'affiche. Cette course, dont la portée s'est trouvée modifiée par la suspension récente de la Brède, reste un moment clé pour la promotion des jeunes talents français.

Dans ce contexte, le courage displayed par Clemente à Las Ventas, même s'il n'a pas pu achever son combat par l'estocade, résonne comme un témoignage fort de la détermination des matadors en herbe face à l'adversité. La communauté taurine-retient son souffle pour la suite de sa convalescence, espérant le revoir rapidement au sommet de sa forme.

En attendant, les pensées se tournent vers les autres arènes françaises et espagnoles qui continuent de faire vivre la tradition, portées par l'enthousiasme des publics et le dévouement des professionnels. Le torero, quant à lui, pourra compter sur le soutien de ses fans et de ses pairs dans cette période de rééducation. L'événement rappelle aussi les risques inhérents à la tauromachie et la nécessité d'une préparation physique et mentale sans faille.

Les espoirs reposent désormais sur son rétablissement complet et son retour prochain à la charge. Cette deuxième apparition dans la prestigieuse plaza de Las Ventas, bien que douloureuse, restera une étape marquante dans son parcours. L'ensemble des acteurs du milieu taurin suivra avec attention l'évolution de sa santé, tandis que les médias spécialisés ne manqueront pas de relayer les nouvelles concernant sa rééducation.

Derrière chaque torero se cache une immense préparation, une force d'esprit et une capacité à surmonter les épreuves, qualités que Clemente a une fois de plus démontrées ce vendredi. Espérons que son casse-cou l'empêchera pas de poursuivre son rêve de torero. La route vers la gloire est semée d'embûches, mais chaque pas, même difficile, compte. La solidarité entre les toreros et le public reste un pilier de cette culture séculaire, et cet épisode en est une illustration poignant.

Les jours à venir diront si le coude du jeune homme a bien été remis en place et quand il pourra renouer avec la suerte de varas. En attendant, la saison taurine se poursuit avec son lot de joies et de drames, rappelant l'éternelle tension entre le risque et l'art





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Clemente Tauromachie Las Ventas Toro Juan Pedro Domecq Blessure Luxation Coude Corrida Matador Madrid Capture Soldador

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amazon vide les stocks de ce vélo électrique avec un prix qui risque de vous faire craquerEst-ce la météo clémente ou des envies d’exploration urgente qui vous poussent à vouloir arpenter routes et sentiers à vélo ? Quoi qu’il en soit, inutile de le faire sans assistance et au prix fort : sur Amazon, le vélo électrique J1 Pro de Junglor est à saisir à prix bas.

Read more »

Météo à We Love Green 2026 : le festival du bois de Vincennes va-t-il échapper à sa 'malédiction de la pluie' ?La météo sera-t-elle clémente les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, week-end du festival We Love Green organisé au bois de Vincennes à Paris ?

Read more »

Vous voulez perdre du ventre ? Attention à ces calories invisibles qui sabotent vos effortsVous mangez sain mais ventre résiste ? Juan Martín alerte sur les calories liquides qui freinent la perte de poids.

Read more »

Un combattant de MMA neutralise un passager qui tentait d’ouvrir la porte d’un avion en plein volUn homme de 51 ans a semé la panique dimanche lors d’un vol reliant San Juan à Chicago. Le passager a d’abord tenté d’ouvrir une issue de secours en plein vol, avant d’essayer de forcer l’entrée du cockpit. La situation a dégénéré quand il s’en est pris physiquement à un membre d’équipage, l’étranglant sous les yeux des autres voyageurs terrifiés.

Read more »