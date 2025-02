Clément Noël : La lumière des Mondiaux sur lui

Clément Noël, skieur français dominant de la saison, est le favori du slalom masculin aux Championnats du Monde de Saalbach. Son succès dépendra des conditions de course et de sa capacité à se surpasser après des Mondiaux mitigés.

Clément Noël , le skieur français, est l'un des favoris du slalom masculin aux Championnats du Monde de Saalbach . Noël domine cette saison de Coupe du Monde avec quatre victoires en neuf slaloms, se classant deuxième au classement général de la discipline. Il est considéré comme la meilleure chance de l'équipe de France pour décrocher une médaille d'or à Saalbach . Noël est déterminé à se surpasser après des Mondiaux mitigés par le passé, où il n'a pas réussi à répondre aux attentes.

Il a déclaré qu'il ne s'était pas si mal sorti sur la piste de Saalbach auparavant et qu'il était confiant en ses capacités. Le succès de Noël dépendra en grande partie des conditions de course, il devra s'adapter à la neige et à la piste. Il a le soutien d'une équipe forte, notamment Steven Amiez, qui a connu une ascension fulgurante cette saison et est considéré comme un outsider. Paco Rassat, également un skieur français prometteur, pourrait créer la surprise. Noël, libéré de son ancienne blessure à la cheville, est prêt à donner le meilleur de lui-même et à remporter sa première médaille d'or aux Mondiaux





