Clément Noël et Steven Amiez partagent un technicien de matériel

Deux slalomeurs français de haut niveau, Clément Noël et Steven Amiez, font exception en partageant le même technicien, Stefano Dalmasso. Cette situation rare est bénéfique pour les deux athlètes qui bénéficient de l'expérience et de la collaboration étroite de leur technicien.

Dans le monde du ski alpin , où chaque millimètre compte, le choix du matériel joue un rôle crucial. Clément Noël et Steven Amiez , deux slalomeurs français de haut niveau, partagent une particularité rare : ils se fient au même technicien, l'Italien Stefano Dalmasso . Cette situation, exceptionnelle à leur niveau, où les athlètes cherchent généralement à garder un tel atout pour eux seuls, témoigne de la confiance que les deux skieurs ont en Stefano.

\« Le plus souvent, chaque skieur a son propre technicien, voire deux quand il est parmi les meilleurs mondiaux », explique Clément Noël. « Je n'ai pas forcément choisi cette situation, mais elle se passe bien. J'ai travaillé avec Stefano depuis 2017, lorsqu'il s'occupait également de Jean-Baptiste Grange. Il venait de la vitesse féminine mais s'est parfaitement adapté au slalom masculin. On a une excellente relation, il est très consciencieux et reste assez neutre dans les émotions. Quand les choses se passent bien, il est heureux mais pas trop, et quand les choses se passent mal, il ne s'enfuit pas. J'ai besoin de ce calme, qui faisait déjà du bien à JB, et qui me fait du bien. Avec Steven, nous nous entraînons aux mêmes endroits, nous avons un peu les mêmes préférences pour le matériel. Je cours avec Dynastar, lui avec Rossignol. Ce sont deux marques du même groupe, avec un service course commun. » \Pour Steven Amiez, deux fois quatrième cet hiver en Coupe du monde (Gurgl et Madonna di Campiglio), cette collaboration est également très bénéfique. « Stefano a beaucoup d'expérience, et c'est un atout majeur pour moi de le rejoindre avec Clément », indique le Savoyard. « Nous formons un bon trio, nous ne nous cachons rien, nous échangeons sur les modèles, les affûtages que nous aimons, à l'entraînement comme en compétition. Quand je fais un bon choix en première manche, il arrive que Clément le prenne en deuxième et gagne la course, comme à Gurgl et Levi cet hiver. Moi aussi, je regarde ses choix, nous nous soutenons et ça marche plutôt bien. » \Clément Noël utilise un ou deux modèles de skis par course, avec plusieurs types de fixations et d'affûtage, soit au total entre « quatre et six paires prêtes » à chaque fois, sans oublier en amont des paires pour l'échauffement puis la reconnaissance de la piste. Le plus souvent, les athlètes ne conservent pas la même paire d'une manche à l'autre. « Nous décidons en un rien de temps avec Stefano », précise-t-il. « Je fais mon choix après la reconnaissance, je discute avec les entraîneurs et Stef. Je ne suis pas trop mauvais en stratégie de matériel. Ce sont des détails, mais on peut perdre beaucoup de centièmes avec un mauvais choix… » \Pour Amiez, même avec quatre à six paires par compétition et changement presque systématique d'une manche à l'autre. « Je suis assez simple dans mes choix », indique-t-il, « même si trouver le bon affûtage est parfois difficile en fonction du revêtement, verglacé ou plus agressif. Je n'ai pas le côté superstitieux, je ne vais pas chercher à garder plus longtemps une paire ''qui va bien''. De toute façon, elle perdrait assez vite en efficacité. »





