Clément Noël déçu après une performance ratée en combiné

Clément Noël et Nils Allègre ont participé au combiné du ski alpin des Jeux Olympiques, mais la France n'a pas obtenu de médaille. Clément Noël, malgré une bonne position de départ, a commis des erreurs et n'a pas réussi à maintenir son rythme. Il exprime sa déception et reconnaît qu'il a pénalisé l'équipe.

Clément Noël , ce mercredi, n'a certainement pas obtenu le résultat escompté. « On n'était pas venus pour ça », a-t-il déclaré. « On était venus pour prendre des risques, essayer d'aller chercher la médaille . C'est tout ce qui compte dans une course par équipe. On ne retient jamais celui qui aura fait cinquième. »\Nils m'avait placé idéalement pour aller chercher, pour aller chasser. Il y avait peu d'écart, donc fallait jouer. Je ne suis pas très content de la manière dont j'ai skié.

J'avais un feeling moyen sur la neige et je n'ai pas réussi à calmer mon ski. J'étais un peu tôt sur la trajectoire, un peu mal à l'aise, un peu aérien. C'est la première fois de la saison que l'on a de la neige salée comme ça. Je ne me suis pas adapté de la meilleure des manières. Une fois que c'est fait on ne va pas ressasser pendant des heures. C'est la course et les erreurs ça arrive. Bon c'est un discours un peu de perdant de dire ça. Bien sûr qu'on avait envie de faire autrement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus. Une fois que c'est passé, c'est passé. Je n'ai pas été très bon. Je pénalise l'équipe. Je sais que Nils ne m'en veut pas, on a tous les deux donnés notre meilleur.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Clément Noël Nils Allègre Combiné Jeux Olympiques Ski Alpin France Médaille

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

WENGEN - Slalom messieurs - Clément Noël dépassera-t-il Jean-Noël Augert ?Suivez Slalom Hommes de Wengen avec les commentaires live d'Eurosport. Découvrez les dernières infos Ski alpin et les résultats en direct.

Lire la suite »

Premier Top 10 Pour Nils Allègre aux Championnats du Monde de SaalbachAprès des résultats mitigés en super-G, le Français Nils Allègre a décroché son premier top 10 lors de la descente des Championnats du Monde à Saalbach. Les performances des Bleus en descente sont cependant scrutées, à un an des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Luc Alphand, triple vainqueur du classement de la descente, reste optimiste concernant le potentiel de l'équipe de France.

Lire la suite »

Clément Noël S'arrête Après 24 Secondes au Combiné Par ÉquipeClément Noël a été contraint de s'arrêter après seulement 24 secondes lors du combiné par équipes masculin des Mondiaux de Saalbach. Il donnera une nouvelle chance lors du slalom dimanche.

Lire la suite »

Steven Amiez 2e et Clément Noël 4e après la première manche du slalom de KitzbühelLes Français ont brillé ce dimanche lors de la première manche du slalom de Kitzbühel en Coupe du monde. Steven Amiez a signé le deuxième chrono de la matinée et Clément Noël, le quatrième. Le Norvégien Timon Haugan a été le plus rapide.

Lire la suite »

« Cela me rassure de le voir comme ça » : Clément Noël a rendu visite à Cyprien SarrazinTrès proche de Cyprien Sarrazin, Clément Noël est allé rendre visite récemment au descendeur haut-alpin à Lyon.

Lire la suite »

Clément Noël remporte le slalom de KitzbühelClément Noël remporte le slalom de Kitzbühel, sa quatrième victoire de la saison en Coupe du monde et la 14e de sa carrière, ce qui en fait le Français le plus titré de l'histoire dans cette spécialité.

Lire la suite »