Clément, 10 ans après sa disparition radicale, se confie à Faustine Bollaert

Clément, alors âgé de 22 ans, a disparu sans laisser de trace il y a plus de 10 ans. Il s'est confié à Faustine Bollaert et à son père, Christian, dans l'émission Héros, pour évoquer cette période difficile et les raisons derrière sa décision radicale.

Il y a plus de 10 ans, Clément, alors âgé de 22 ans, a pris la décision radicale de disparaître, sans laisser de trace, abandonnant son ancienne vie, ses amis et sa famille. Ce 10 février 2025, le jeune homme, désormais rentré auprès des siens, s'est confié au micro de Faustine Bollaert, en compagnie de son père, Christian. Ensemble, ils sont revenus pour la première fois sur cette période difficile. Dès l'adolescence, la relation père-fils est tendue.

Clément grandit dans le rejet de son propre père, et ne se sent pas à sa place. Le tournant s'opère en 2011. Alors que Clément traverse une période difficile de sa vie, il commence à ressentir le besoin de couper tous liens et de recommencer ailleurs. Le 12 août 2011, à 22 ans, il prend une décision radicale : disparaître volontairement. En proie à des idées sombres, il quitte le domicile familial du jour au lendemain pour s'installer à Montpellier, sans prévenir personne. 'J'ai claqué la porte et je suis parti sans me retourner', se souvient-il. De son côté, Christian est sous le choc. 'Je n'ai rien vu venir', témoigne-t-il dans Héros, découvrant la disparition de son fils grâce à une lettre. 'La lettre a été un désastre intérieur pour moi, comme s'il y avait eu un effondrement', poursuit le père de famille. Malgré l'angoisse et le choc de cette décision, Christian a toujours défendu son fils : 'C'était son choix'. À Montpellier, Clément se sent soulagé et trouve enfin sa place. 'C'était viscéral au fond, il fallait que je parte il n'y avait pas d'autre solution', explique-t-il. Au bout de six mois, Clément finit par établir un premier contact avec sa sœur, par téléphone. Un appel douloureux qui fait réaliser à Clément la souffrance causée à sa famille. Pourtant, il affirme : 'Je ne me suis jamais excusé de cette disparition et je ne m'excuserai pas, parce qu'elle a été vitale pour moi'. Clément finit par revenir et est accueilli avec beaucoup de bienveillance par sa famille. Aujourd'hui, père et fils reconstruisent leur relation, marquée par cette épreuve qui a permis de débloquer les non-dits. 'On était deux humains qui ne se comprenaient pas et maintenant on peut dire les choses comme elles sont', conclut Clément.





