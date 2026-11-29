Après son divorce avec Malik, Clémence a annoncé sur les réseaux sociaux avoir rencontré l'amour lors d'un voyage en Grèce en septembre 2025.

Clémence, ancienne candidate de l'émission Mariés au premier regard sur M6 , a officialisé son retour au célibat en juillet 2025 suite à son divorce avec Malik . Cette séparation mettait fin à une histoire mouvementée débutée lors de la saison 9 du programme. L'émission a suivi les péripéties sentimentales de la jeune femme, notamment après sa douloureuse expérience avec Romain durant la saison précédente.

Rencontre inattendue lors d'un voyage en Grèce

Dimanche 27 septembre, Clémence a révélé sur les réseaux sociaux qu'elle avait fait une nouvelle rencontre significative. Cette rencontre s'est produite lors d'un voyage en Grèce, marquant un tournant positif après une période difficile. La candidate de M6 a confirmé son retour à la vie amoureuse avec une annonce directe, suscitant l'enthousiasme de ses abonnés qui avaient suivi son parcours.

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La jeune femme a choisi de partager cette nouvelle avec sa communauté tout en préservant l'identité de son compagnon actuel. Elle souhaite garder la vie privée de ce nouveau relationnel à l'abri des regards indiscrets, conformément à ses précédentes décisions de séparer sa vie professionnelle de sa vie sentimentale. Cette approche discrète contraste avec la forte exposition médiatique liée à son passage télévisé.

Détails sur la nouvelle idylle et le couple

Clémence a néanmoins accepté de livrer quelques confidences sur ce que cette rencontre représente pour elle, après une période éprouvante. La candidate a confirmé que les vacances en Grèce n'étaient pas une simple escale, mais le début d'une histoire durable. Les images partagées montrent un couple complice profitant d'une escapade au Cap-Ferret, en Gironde.

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Sur les réseaux sociaux, Clémence a diffusé une vidéo mettant en scène des moments tendres avec son mystérieux amoureux. Les scènes captent les tourtereaux à la plage, attablés au restaurant autour de fruits de mer, et dans des instants plus intimes en voiture où leurs mains se rejoignent. Le fond sonore de la vidéo reprend le célèbre titre des Ronettes , renforçant l'atmosphère romantique du partage.

Description physique du nouveau compagnon

En légende de cette vidéo pleine de tendresse, Clémence écrit : "Du love du love et encore du love les loulous, des bisous". Bien qu'elle ne nomme pas son compagnon, elle laisse entrevoir quelques détails physiques : il apparaît grand, brun et athlétique. Cette description permet à son audience de visualiser le profil de celui qui fait battre son cœur sans révéler son identité complète.

Réactions de l'entourage et soutien d'Ophélie

Le bonheur de Clémence suscite des réactions positives au sein de son entourage médiatique. Ophélie , récemment devenue maman de Swan , a envoyé une brassée de cœurs rouges à Clémence pour saluer cette nouvelle étape. Cette réaction souligne le soutien des anciennes camarades de l'émission, témoignant de la bienveillance qui règne parmi les anciens candidats.

Ce soutien contraste avec les tensions passées, notamment lorsque la production de l'émission avait refusé que Clémence et Malik donnent de leurs nouvelles après leur bilan. Clémence avait également critiqué Romain lors de la saison 8, avouant n'avoir eu aucun coup de cœur pour lui. La candidate avait pris une décision radicale après sa rupture avec Malik, changeant même de coiffure pour marquer le début d'une nouvelle page.

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Avenir de Clémence et protection de la vie privée

Malgré son retour au bonheur, Clémence préfère ne pas tirer de plans sur la comète. Elle maintient une stratégie de protection stricte autour de son nouveau compagnon, refusant toute exposition publique sur son identité. Cette position s'inscrit dans une volonté de normaliser sa vie personnelle loin des caméras et de la pression médiatique habituelle du reality show.

L'émission Mariés au premier regard reste un sujet de discussion majeur, comme en témoignent les actualités récentes concernant Malik qui s'affiche souriant pour la première fois après son annonce de rupture. Le parcours de Clémence, marqué par des rebondissements entre la saison 8 et la saison 9, continue d'intéresser le public. Son histoire sert désormais de toile de fond à une nouvelle ère de sérénité pour la candidate de M6 .