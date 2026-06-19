Clémence Lassalas de retour dans Demain nous appartient : Charlie Molina fait son grand retour

Clémence Lassalas, l'actrice qui a quitté la série Demain nous appartient il y a deux ans et demi, fait son grand retour sous les traits de Charlie Molina. Elle reprendra les tournages à Sète avec une intrigue majeure qui va bousculer le destin de plusieurs personnages.
Demain nous appartient : après deux ans et demi d'absence, Clémence Lassalas reprend les tournages à Sète n’osaient plus espérer. Après deux ans et demi d'absence, Clémence Lassalas s’apprête à faire son grand retour dans, sous les traits de l'incontournable Charlie Molina .
L'actrice vient tout juste de reprendre le chemin des plateaux de tournage à Sète, avec une intrigue majeure qui va bousculer le destin de plusieurs personnages. Vidéo Voici - Voici - DNA : Clémence Lassalas en couple avec Emmanuel Moire dans la série, elle fait une étonnante confidencemarque la fin d'une longue attente pour la communauté des fidèles de la série, impatients de retrouver l'énergie de son personnage à l'écran.de François, elle avait choisi de tout plaquer pour s'installer au Canada.
Hormis un bref échange vidéo avec son complice Nathan,de jeu et les décors qui l'ont révélée au grand public. Le feuilleton a d'ailleurs accueilli entre-temps de nouveauxLe retour de Charlie Molina suffira-t-il à éviter le pire ?pour l'avenir de la famille Moreno. Son personnage va effectivement se retrouver au centre d'une arche narrative pourformé par Christelle et Sylvain.
Grâce à sa lucidité et à son attachement profond pour cette famille de cœur, la jeune femme sera la toute première à détecter les, elle va déployer toute son énergie afin de pousser les deux époux au dialogue pour tenter d'éviter une rupture définitive. Les téléspectateurs devront toutefoisExclu. Clémence Lassalas de retour dans Demain nous appartient deux ans et demi après son départ : Charlie revient pour sauver un couple culte ! / Télé-Loisirs / 19 juin 202
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