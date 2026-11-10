CLCV saisit l'Anses sur les risques sanitaires des gaz lacrymogènes

L'association CLCV demande une expertise de l'Anses sur les impacts à long terme des gaz lacrymogènes pour la santé et l'environnement après les mobilisations.

L'association de consommateurs CLCV a officiellement saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette démarche a été annoncée dans un communiqué publié le 10 novembre. L'objectif est d'obtenir une expertise scientifique complète sur les risques liés aux gaz lacrymogènes.

Demande d'expertise scientifique de la CLCV

L'association considère que les conséquences à long terme de ces substances sur la santé humaine sont actuellement sous-évaluées. Elle sollicite donc l'Anses pour dresser un état des connaissances sur les produits utilisés par les forces de l'ordre en France. L'expertise doit également évaluer les risques spécifiques liés à des expositions répétées. Des riverains, des commerçants et du personnel de secours sont souvent exposés sans le vouloir lors des mobilisations.

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Protection des populations vulnérables

La CLCV insiste sur la nécessité d'examiner particulièrement les effets sur les personnes les plus fragiles. Cette liste inclut les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Elle englobe également les individus souffrant de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou endocriniennes. L'association souhaite que l'étude porte spécifiquement sur le système hormonal et la fertilité. Le déroulement de la grossesse et le développement des enfants sont au cœur des inquiétudes.

Impacts environnementaux et pollution

Au-delà des enjeux strictement sanitaires, la CLCV alerte sur les résidus chimiques dispersés. Les grenades lacrymogènes contaminent potentiellement les sols, les eaux de ruissellement et les milieux naturels. L'association demande une évaluation de la persistance de ces substances dans l'environnement. Elle exige aussi une analyse de leurs produits de dégradation et de leurs effets sur la biodiversité. La protection de l'environnement exige une transparence totale sur ces risques.

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Débat sur la sécurité publique

Les citoyens ont le droit de savoir exactement à quelles substances ils sont exposés lors des événements publics. Cette connaissance scientifique est indispensable pour un débat éclairé sur la politique de maintien de l'ordre. La santé publique exige une approche rigoureuse et fondée sur des données probantes. La transparence est la clé pour instaurer la confiance entre les autorités et la population.

Témoignages et recours au CS

En France, les forces de l'ordre utilisent principalement le CS, ou 2-chlorobenzylidène malonitrile. Cet irritant provoque des symptômes en quelques secondes, comme des brûlures ou des crises d'asthme. Le collectif lanciers_de_sang a recueilli des témoignages fin octobre sur des troubles menstruels. Ces problèmes sont apparus après une exposition aux gaz, même chez des non-mobilisés. Le collectif milite pour la fin du recours à ces gaz au nom du principe de précaution.