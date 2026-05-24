Claude Lelouch recalls Un homme et une femme's legacy at 60 years

At 88, Claude Lelouch reflects on the timeless magic of Un homme et une femme, its enduring appeal, and the changing nature of love, as reflected in viewers' responses to this iconic film.

Je ne changerais rien " : 60 ans après, Claude Lelouch toujours attaché à " Un homme et une femme " À 88 ans, Claude Lelouch regarde encore Un homme et une femme avec les yeux d'un amoureux émerveillé. 60 ans après, le cinéaste revient sur le hasard, Deauville, la fidélité…Il parle comme il filme : par embardées, fulgurances et images qui dérapent soudain vers une vérité.

À, la fidélité, les tricheurs, l'humour dans le couple…Rencontre. Soixante ans après Un homme et une femme, filme-t-on l'amour différemment à 20 ans, 50 ans ou 80 ans ? L'amour n'a pas d'âge. On peut tomber amoureux à 13 ans comme dans un Ehpad.

C'est la seule chose qui n'a pas progressé depuis la nuit des temps. Et l'amour reste un sport dangereux. Moi, j'ai toujours filmé les histoires d'amour comme des compétitions sportives : il faut arriver premier dans le cœur de quelqu'un. Et c'est très difficile d'y rester.

Dans le sport, quand vous êtes deuxième, vous avez une médaille d'argent. En amour, quand vous êtes deuxième… vous êtes cocu. L'amour, c'est aussi accepter d'aimer quelqu'un plus que soi-même. C'est ça qui est extraordinaire.

Tout le mal qu'on se donne dans la vie, au fond, c'est pour aimer ou être aimé. Tout le reste, ce sont des lots de consolation. Avec l'âge, y a-t-il des sentiments que vous comprenez mieux qu'en 1966 ? Je comprends mieux à quelle vitesse la passion s' use.

Mais je comprends aussi qu'on peut jouer les prolongations, comme au football, à condition d'être intelligent. La vie est un jeu formidable. Mais comme dans tous les jeux, il faut détecter les tricheurs. Toutes les emmerdes viennent des tricheurs, dans l'amour comme dans la vie professionnelle.

Et ils sont très difficiles à repérer parce que ce sont souvent les plus drôles, les plus séduisants. Il y a des gens qui viennent à Deauville parce de votre film, sans même parfois l'avoir vu. Qu'est-ce que cela vous inspire ?

Souvent, ils viennent un peu sur les traces d'Un homme et une femme, en se disant : comme à Venise, en allant à Deauville, au Normandy ou sur la plage de Trouville ou de Deauville, je vais peut-être trouver l'amour. Et ils ont raison ! Il y a bien des gens qui vont à Lourdes pour avoir des miracles, donc on peut venir à Deauville pour trouver le miracle de l'amour.

Il y a des ondes ici : se promener avec quelqu'un à marée basse, ça n'est pas rien. Ça peut donner envie de se parler, de se prendre dans les bras. La région est propice à développer les relations amoureuses. Je rencontre plein de gens qui m'arrêtent et qui me disent qu'ils sont à Deauville à cause de moi.

On a vu des gens sur la plage s'amuser à jouer à Un homme et une femme, à courir l'un vers l'autre. Je suis débordé par ce phénomène qui dure depuis 60 ans. Je pense que ce film fait maintenant partie de Deauville et de Trouville. Je pense que la région a récupéré le succès de ce film.

Quand le festival du cinéma américain s'est monté, les gens ne connaissaient pas forcément Deauville, mais par contre ils faisaient le lien quand on leur disait que c'était là qu'avait été tourné Un homme et une femme. On ne peut pas expliquer les miracles, il faut l'accepter





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