Claude, sapeur-pompier volontaire depuis 1966, reçoit la médaille de l'Assemblée Nationale. Il préside l'Amicale des anciens de Lavaur et a marqué le SDIS81 pendant 45 ans.

Claude, distingué sapeur-pompier volontaire, a été élevé au rang de récipiendaire de la Médaille de l' Assemblée Nationale lors d'une cérémonie officielle. Cette distinction honorifique majeure a été décernée en présence du commandant Benoît Camp. Ce dernier agissait en qualité de représentant officiel du colonel Jimmy Gaubert, directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Tarn, connu sous l'acronyme SDIS81. Cette remise de médaille marque la reconnaissance officielle d'une carrière exceptionnelle au sein des sapeurs-pompiers volontaires.

Un parcours historique depuis Lavaur en 1966

L'engagement profond de Claude au sein des services d'urgence débute concrètement en juin 1966. À cette date précise, il rejoint le centre de secours de Lavaur pour commencer sa longue carrière. Il est alors intégré aux effectifs sous le matricule officiel 955. Cette affiliation marque le point de départ d'une aventure humaine qui s'étalera sur quatre décennies et demie. Quatre-vingt-cinq ans d'histoire locale et de dévouement sont ainsi célébrés à travers cette distinction. Son parcours illustre une constance remarquable dans le service rendu à la collectivité et aux autres citoyens.

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Formation des jeunes et leadership associatif

Parallèlement à son activité professionnelle qu'il exerce à l'AFPA de Midi-Pyrénées, Claude consacre une partie importante de son temps à la transmission du savoir. Il s'investit activement dans la formation des jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Son objectif premier est de favoriser l'accès de ces jeunes à des formations diplômantes. Il vise également à sécuriser leur entrée vers des emplois qualifiés dans le secteur du secours. Au sein de l'Amicale des sapeurs-pompiers, il occupe successivement plusieurs fonctions clés. Il commence par le poste de secrétaire, avant de devenir trésorier. Il finit par assumer la présidence pendant vingt-cinq ans, démontrant un engagement associatif sans faille.

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Développement matériel et défense des volontaires

Reconnu pour son sérieux et son dévouement exemplaire, Claude contribue activement au développement concret du centre de secours de Lavaur. Il travaille en étroite collaboration avec le chef de centre et en lien direct avec la municipalité locale. Ensemble, ils participent à la réalisation de nouveaux locaux modernes. Un effort particulier est porté sur l'extension des capacités de stationnement pour les véhicules d'urgence. Quatre alvéoles supplémentaires sont ainsi ajoutées aux infrastructures existantes. Ces aménagements majeurs sont officiellement inaugurés en 1995, répondant aux besoins croissants en matériel. Claude œuvre également pour défendre la place des volontaires face à la départementalisation des SDIS. Il met en place une préparation spécifique au concours de sapeur-pompier professionnel. Une dizaine de candidats bénéficient d'un accompagnement complet. Cet accompagnement inclut des cours de sport, de français et de mathématiques. Des enseignants locaux assurent ces sessions de soutien académique et physique essentielles.

Poursuite de l'engagement associatif local

Aujourd'hui, Claude poursuit son engagement citoyen comme président de l'Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Lavaur. Il reste toujours aussi dynamique dans ses actions bénévoles et ses initiatives locales. Il multiplie les animations culturelles et sociales pour le maintien du lien associatif. Chaque année, il organise des soirées théâtre avec des troupes locales. Ces événements permettent de célébrer l'esprit de corps et la tradition locale. Sa présence active maintient la vitalité de l'association et perpétue les valeurs de solidarité.