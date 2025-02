Claude Guèant, un fantôme du procès Libyan

L'ancien ministre de l'Intérieur, affaibli par des problèmes de santé, dépose seulement assis et ne s'attarde pas sur les questions. Malgré ses démentis, son passé reste trouble, notamment concernant le financement libyen et une note concernant une infirmière libyenne. Le procès se concentre ensuite sur le marché Miksa, un marché de 7 milliards d'euros pour sécuriser les frontières de l'Arabie saoudite, qui avait été tenté par plusieurs ministres avant Nicolas Sarkozy.

Claude Guéant n'est plus qu'une ombre de lui-même. Fragilisé, il apparaît dans ses costumes trop grands, l'ancien ministre de l'Intérieur ne dépose plus qu'assis, une heure en début d'audience, avant de disparaître précipitamment. Des raisons de santé expliquent cette présence réduite. Avec lui, la présidente et le PNF (Parquet National Financier) ne s'attardent plus sur le dossier.

Mais cela ne change pas grand-chose, car, comme Hortefeux et Sarkozy, s'il était interrogé pendant des heures, il répéterait comme eux en boucle les mêmes démentis. A-t-il dû s'asseoir un jour sur une valise de billets pour la fermer, comme l'ont déclaré des témoins libyens ? « J'ai vu dans le dossier que je serai monté sur une valise pour la fermer, soit dans le bureau de Béchir Saleh, soit dans un hôtel parisien, soit dans un hôtel de Genève... Je réaffirme que je n'ai jamais vu le moindre financement libyen », s'emporte Guéant sans élever la voix. Une note des services de renseignements français a été retrouvée en possession de Takieddine concernant une infirmière libyenne, enfuie d'un palace parisien pour cause de mauvais traitements par un des fils Kadhafi. Claude Guéant a-t-il fait passer le document à Takieddine au risque qu'il la transmette aux Libyens ? À la barre, l'intéressé n'a pas le souvenir de cette note, a fortiori de l'avoir transmise à Takieddine. « Le ministre en reçoit 30 ou 40 par jour », minimise-t-il. Pas très glorieux que ce document ait fuité, d'autant que la note de la police contenait l'adresse où l'infirmière s'était réfugiée, mais Guéant hausse les épaules. Tout cela, comme le reste, lui est étranger. Passé cette entrée en matière, le sujet du jour s'appelle Miksa, nom de code d'un marché à 7 milliards d'euros, qui avait pour objet la sécurisation des frontières de l'Arabie saoudite. En 2003, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Plusieurs autres ministres avant lui, dont Charles Pasqua et Jean-Pierre Chevènement, se sont cassé les dents sur cette vente.





MarianneleMag / 🏆 12. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Claude Guéant Procès Libyan Financement Libyen Miksa Frontières De L'arabie Saoudite Sarkozy Takieddine

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Affaire Robert Boulin : Claude Guéant et Gaston Flosse entendus comme témoins le 10 janvierINFORMATION FRANCE INTER - Claude Guéant, actuellement jugé dans l’affaire des soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007, a été convoqué le 10 janvier par la juge d’instruction chargée de l’enquête sur la mort de Robert Boulin, en 1979, ainsi que Gaston Flosse.

Lire la suite »

Mort de Robert Boulin : Claude Guéant entendu comme témoin par la justiceSelon les informations de France Inter, les déclarations de Claude Guéant à la juge d'instruction confirment les incohérences dans la version officielle de la mort de Robert Boulin, en 1979, celle d'un suicide.

Lire la suite »

Affaire Robert Boulin : Claude Guéant, entendu comme témoin, met à mal la thèse du suicideDepuis 1979, la famille de Robert Boulin, ancien ministre du Travail retrouvé mort, soutient la thèse de l’assassinat. L’affaire s’est accélérée depuis l’ouverture d’une information judiciaire en 2015

Lire la suite »

Procès des financements libyens : « Claude Guéant a été naïf », selon Nicolas SarkozyNicolas Sarkozy s’expliquait ce lundi sur la libération des infirmières bulgares et l’accueil en grande pompe de Kadhafi à Paris en 2007. Le parquet y voit une contrepartie pour le financement de sa campagne

Lire la suite »

Claude Guéant, Hospitalisé, Devrait Présenter à l'Audience Ce JeudiClaude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée, comparait depuis le 6 janvier dans l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Hospitalisé depuis vendredi dernier, il devrait néanmoins être présent au procès ce jeudi 30 janvier.

Lire la suite »

Claude Guéant hospitalisé pendant son procès pour financement libyenL'ancien secrétaire général de l'Élysée Claude Guéant est hospitalisé depuis vendredi pour une pathologie. Il devrait être présent à l'audience de jeudi, mais sa présence n'est pas garantie. Guéant comparaît depuis le 6 janvier pour des soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.

Lire la suite »