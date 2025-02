Claude Dartois, aventurier de Koh-Lanta, se lance dans Danse avec les stars

Claude Dartois, connu pour ses participations à Koh-Lanta, tente une nouvelle aventure en intégrant la 14e saison de Danse avec les stars. Il partage ses impressions sur ce nouveau défi et les motivations qui le poussent à s'aventurer sur le parquet de danse.

Claude Dartois, le célèbre aventurier de Koh-Lanta , s'est lancé dans un nouveau défi : la danse. Il a rejoint le casting de la 14e saison de Danse avec les stars, diffusée sur TF1 depuis le 7 février. Il danse aux côtés de Katrina Patchett et a partagé ses impressions avec Gala.fr. Dartois explique qu'il a accepté ce challenge pour sortir de sa zone de confort et essayer de nouvelles choses. Il ne se fixe aucun objectif précis, préférant se concentrer sur chaque étape et chaque danse.

Il reconnaît que ce défi est bien plus difficile que les épreuves du jeu Koh-Lanta. Il souligne la complexité de la danse, qui demande un rythme, une grâce et une émotion qu'il ne possède pas nécessairement.Dartois avoue avoir reçu le soutien de sa famille, notamment de ses enfants, qui l'encouragent malgré leurs doutes sur ses capacités à danser. Sa femme, toujours présente à ses côtés, a validé sa participation à l'émission dans l'espoir qu'il apprenne à danser. L'aventurier a également reçu des conseils d'anciens participants à Danse avec les stars, notamment Laurent Maistret, vainqueur de l'émission. Dartois insiste sur le fait qu'il ne participe pas à l'émission pour changer son image, mais simplement pour apprendre à danser et se dépasser





