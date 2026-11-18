La Hague est la commune normande la plus sûre face aux cambriolages avec seulement sept faits en 2025. Elle devance Cherbourg dans le classement de Bien dans ma ville.

La commune de La Hague occupe la première place du palmarès régional normand relatif à la prévention des effractions domiciliaires. Cette distinction issue du classement établi par le portail d'information Bien dans ma ville met en exergue la relative sécurité de ce territoire face à ce fléau.

Performance exceptionnelle de La Hague

La Hague se distingue comme la commune de plus de 10 000 habitants la moins touchée par les cambriolages en Normandie selon cette nouvelle évaluation. La commune décroche également la première place régionale avec seulement sept cambriolages enregistrés en 2025. Ce chiffre extrêmement bas contraste fortement avec la moyenne nationale et les autres agglomérations de la région.

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La Hague occupe par ailleurs la huitième place du classement des villes les plus sûres de Normandie face aux cambriolages toutes tailles confondues. Cette performance s'ajoute à sa réputation existante de bonne santé financière. Elle confirme ainsi la stabilité et la sérénité dont bénéficie cette localité du Cotentin au quotidien.

Positions contrastées de Cherbourg et Rouen

Cherbourg figure au palmarès normand comme le seul autre établissement urbain à obtenir la mention favorable. Son indice de tranquillité atteint 6,5 sur 10 qualifié de favorable. C'est le chiffre le plus élevé de la région après La Hague. Les autres villes normandes du classement affichent des scores significativement inférieurs.

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Rouen enregistre un indice nettement plus faible de 2,2. La capitale régionale fait également face à 13 faits de cambriolage. Elle subit par contre la plus forte baisse de la région avec un recul de 44 pour cent sur un an. Cela témoigne d'une dynamique locale différente de celle observée dans le nord-ouest du département.

Méthodologie statistique du ministère

Cette note, calculée par le site Bien dans ma ville, compare à la moyenne nationale les agressions, les cambriolages, les vols et dégradations et le trafic de stupéfiants. Le palmarès repose sur les faits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2025. Ces données proviennent de la base du service statistique du ministère publiée en juillet 2026.

Le classement ne compte donc que les infractions portées à leur connaissance par les forces de l'ordre. Les statistiques reflètent strictement les déclarations officielles déposées. Elles ne prennent pas en compte les délits restés ignorés ou non signalés aux autorités compétentes dans l'heure des faits.

Vigilance recommandée par les gendarmes

Le chef d'escadron Anne-Laure Guilleron, à la tête de la compagnie de gendarmerie de Cherbourg, précise que le secteur de La Hague est franchement épargné. Il reste susceptible de faire ponctuellement l'objet de cambriolages malgré la faible statistique globale. La vigilance demeure de mise pour les habitants.

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Des cas récents sur le secteur incitent la population à la plus grande vigilance selon les autorités militaires. Cette mise en garde intervient alors que la gendarmerie lance l'opération Tranquillité Vacances. Cette initiative vise à prévenir les effractions durant les périodes de fermeture des logements.

Interrogée sur ce classement, la maire de La Hague Manuel Mahier n'avait pas de réaction particulière. Elle ne souhaite pas commenter longuement cette classification. Elle préfère laisser parler les chiffres et la tranquillité retrouvée par les résidents.