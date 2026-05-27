Classement 2026 des meilleures villes étudiantes de France : Toulouse en tête, le Grand Ouest en force

Le magazine L'Étudiant a publié son classement 2026 des villes étudiantes. Toulouse arrive première, suivie de Rennes et Montpellier. Les villes du Grand Ouest réalisent une percée historique avec cinq villes dans le top 10.

Toulouse , Rennes , Montpellier , Paris… Quelles sont les meilleures villes étudiantes de France en 2026 ? Ce mercredi 27 mai, le magazine L'Étudiant a dévoilé le classement qui passe au crible les villes françaises qui accueillent plus de 8.000 étudiants , selon plusieurs indicateurs : offre de formations, loyers, transports, cadre de vie, emploi… Découvrez le palmarès complet.

Toulouse (au milieu), Rennes (à gauche), et Montpellier (à droite) sont dans le top 3 du classement des villes étudiantes. Toulouse arrive en tête du classement des meilleures villes étudiantes de France. La ville rose doit notamment cette première place à ses performances en matière d'emploi, de transports, de culture et d'initiatives locales destinées aux étudiants. Rennes grimpe à la deuxième place du classement, devant Montpellier, troisième.

Cette dernière conserve toutefois son statut de meilleure ville sur le critère des transports, notamment grâce à la gratuité du réseau pour les habitants de la métropole. Toulouse se classe également très bien sur ce point, en occupant la troisième place parmi les très grandes villes. Cette 21e édition du classement marque surtout l'ascension spectaculaire des villes du Grand Ouest.

Rennes (2e), Caen (4e), Nantes (5e), Brest (6e ex aequo) et Angers (8e ex aequo) occupent cinq places dans le top 10, une première depuis la création du palmarès. Ces villes séduisent grâce à un équilibre entre qualité de vie, dynamisme économique et offre culturelle en plein développement. Elles attirent désormais des étudiants bien au-delà de leur bassin régional traditionnel. Brest, Dijon et Angers font d'ailleurs leur entrée dans le top 10 cette année.

Brest s'impose notamment comme la première ville parmi les agglomérations intermédiaires de plus de 20.000 étudiants, portée par une nette amélioration du cadre de vie. Du côté des villes de moins de 20.000 étudiants, Vannes décroche la première place. Paris n'arrive qu'en 19e position. La capitale pâtit principalement du prix des loyers et du coût de la vie étudiante.

Au total, 50 villes françaises accueillant au moins 7.500 étudiants ont été évaluées selon dix critères différents. Parmi eux figure un nouvel indicateur consacré à l'accessibilité handicap, élaboré avec l'expertise de APF France handicap. La méthodologie a également été revue cette année avec un nouveau calcul de la qualité de l'air, aligné sur les recommandations d'Atmo France, ainsi qu'une évaluation plus complète de l'offre culturelle et de formation.

Trois nouvelles villes intègrent cette édition 2026 : Valence, classée dans la tranche 31-40, ainsi que Bayonne et Lorient, toutes deux placées entre la 41e et la 50e position. Saint-Denis de La Réunion signe également l'une des plus fortes progressions du classement. La ville, qui figurait l'an dernier dans la tranche 41-47, grimpe désormais dans l'intervalle 31-40 grâce à une amélioration sur plusieurs critères liés à la qualité de vie.

Ce palmarès reflète les tendances actuelles de l'enseignement supérieur en France, où la qualité de vie et l'offre culturelle deviennent des critères déterminants pour les étudiants. Les villes du Grand Ouest tirent leur épingle du jeu, mais d'autres régions comme l'Occitanie ou les métropoles intermédiaires montrent également des performances remarquables.

Ce classement 2026 permet aux futurs étudiants de mieux cibler leur choix d'orientation en fonction de leurs priorités, qu'il s'agisse de l'emploi, du logement, des transports ou de la vie culturelle. Il souligne aussi l'importance des politiques locales d'accessibilité et de développement durable, qui pèsent désormais dans la balance





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