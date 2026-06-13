Classe défense gendarmerie : douze élèves récompensés à Marmande après une année d'immersion

Douze collégiens de Marmande ont reçu leur attestation de participation à la classe défense gendarmerie après une année riche en découvertes au sein des unités. Le projet, porté par les professeurs d'histoire-géographie en partenariat avec la gendarmerie, renforce son attractivité auprès des filles.

La classe défense gendarmerie du collège de la cité scolaire de Marmande a célébré la fin de sa deuxième promotion vendredi 12 juin. Douze élèves de troisième, dont trois filles, ont reçu leur attestation de participation en présence du chef d'escadron Maxime Kerrien, commandant la compagnie de gendarmerie de Marmande , du principal Éric Tissier, du principal adjoint Bernard Bourbon et des professeurs d'histoire-géographie Lauriane Balsac et Arthur Pavard, à l'initiative de ce projet pédagogique.

Ce projet interdisciplinaire, ancré dans le programme scolaire, permet aux élèves de découvrir les métiers de la gendarmerie et les valeurs républicaines. Durant l'année, les élèves ont vécu une immersion complète au sein des unités, participant notamment à la célébration de l'armistice du 11 novembre à Marmande. Ils ont pu approcher différentes spécialités : brigade cynophile, brigade motorisée, brigade nautique, escadron de gendarmerie mobile, police judiciaire, techniciens en identification criminelle et spécialistes en cybercriminalité.

Une expérience marquante a été leur rencontre avec le Psig de Tonneins le 27 novembre, où ils ont pu manipuler l'équipement lourd, casque, bouclier balistique, gilet pare-balles et même le fusil d'assaut. Le principal Éric Tissier a souligné le caractère exigeant et formateur de ce parcours, qui a permis aux collégiens de découvrir les valeurs de la gendarmerie : respect, esprit d'équipe et solidarité.

Le chef d'escadron Maxime Kerrien a quant à lui félicité les élèves pour leur engagement, le qualifiant d'acte de civisme. Il a exprimé l'espoir que cette immersion ait pu déclencher des vocations. Effectivement, deux élèves, Lucas et Jules, ужеvisent un bac pro Métiers de la sécurité à Clairac avant d'intégrer l'école de gendarmerie.

Plus significatif encore, la prochaine promotion compte déjà vingt recrues, dont plus de la moitié sont des collégiennes, signe de l'attractivité croissante de ce dispositif auprès des jeunes filles. La classe défense renforce ainsi son rôle de tremplin vers les métiers de la sécurité et de la défense, tout en inculquant un esprit citoyen





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Classe Défense Gendarmerie Marmande Collège Immersion Pédagogie Metiers De La Sécurité Jeunes Filles Civisme Vocation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Traditional Beyssac Fetes in Marmande to be Revived in 2026The traditional Beyssac Fetes in Marmande, which have been celebrated for 80 years, will be revived on June 20 and 21, 2026, with a pedal tractor race on the menu.

Read more »

Douze ans de réclusion pour viols et violences sur fond de polygamieLa cour criminelle du Pas-de-Calais a condamné jeudi un homme de 45 ans à 12 ans de prison pour viols et violences sur ses compagnes et ses enfants

Read more »

Un commerce cambriolé près de Marmande pour un préjudice de 20 000 euros de tabacLe multiservices situé au cœur de ce village a été la cible d’un vol de tabac dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 juin. Les auteurs, filmés par les caméras de surveillance, ont forcé l’entrée avant de dérober l’intégralité du stock

Read more »

Chili : la renaissance du rio Mapocho après douze ans de travaux de dépollutionPendant des décennies, le Mapocho qui traverse Santiago a été un égout à ciel ouvert. Un important programme d’assainissement a été entrepris et les habitants de la capitale chilienne se réapproprient ce cours d’eau et ses berges

Read more »