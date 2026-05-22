Clash between hooligans in Paris, Canal Saint-Martin area comes to an end with normalcy restored

The Xe arrondissement of Paris experienced a chaotic night at the Canal Saint-Martin due to a clash between hooligans, leading to broken tables and chairs but normalcy restored in the morning, leaving visible scars behind.

Dans le Xe arrondissement de Paris, le calme est revenu au bord du Canal Saint-Martin après les affrontements entre hooligans. La soirée de jeudi a viré au chaos, avec une cinquantaine de hooligans niçois et parisiens qui s'apprêtaient à en découdre autour du pub Cork and Craven situé un peu plus bas, au niveau du 70 quai de Jemmapes.

Les riverains habitués au bruit ont aperçu la scène et ont été horrifiés par les paroles menaceuses des hooligans : 'on va vous tuer, on va vous tuer' et les scènes de chaos avec des chaises et des tables brisées. Après quelques heures, la situation a enfin redevenue normale, mais quelques vestiges de la nuit turbulente subsistent avec des vitres cassées et un peu de mobilier délavé





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