Clara Chappaz : l'IA au quotidien et pour tous

Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, a participé au sommet de l'IA de Paris en partageant son expérience personnelle avec cette technologie et en soulignant l'ambition du gouvernement d'accompagner son utilisation par tous les citoyens.

Clara Chappaz , ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, était présente au sommet de l'IA de Paris , ce lundi, un événement qui se déroulait dans un cadre magnifique au Grand Palais, offrant une image époustouflante de Paris et promettant un effet JO garanti. Lors d'une session interactive organisée par 20 Minutes et Ouest-France, où des personnalités répondaient aux questions des internautes, Mme Chappaz a partagé son expérience personnelle avec l'IA.

Elle a avoué en faire un usage constant, sans toujours s'en rendre compte. Des exemples concrets cités : les recommandations musicales basées sur l'IA, les applications de navigation qui utilisent l'IA pour proposer les trajets les plus rapides. La ministre a également évoqué l'utilisation proactive de l'IA pour répondre à des questions, s'informer et synthétiser des informations, citant notamment le Chat de Mistral AI développé par des entreprises françaises. En accord avec l'accent mis par Emmanuel Macron dimanche soir sur cette technologie, Mme Chappaz a mis en avant le potentiel de l'IA pour améliorer la vie de tous les citoyens, en soulignant l'ambition du gouvernement d'accompagner cette appropriation de la technologie afin que son utilisation soit accessible à tous, sans créer de disparités. Face aux appréhensions potentielles liées à l'IA et à son image de technologie réservée aux spécialistes, Mme Chappaz a tenu à rassurer, affirmant que l'IA possède un potentiel immense pour le bien commun. Elle cite par exemple l'aide apportée aux personnes dyslexiques grâce à des outils d'IA, illustrant ainsi les bénéfices de cette technologie pour tous





